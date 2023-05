- Byłoby taniej, gdyby nie trio (Mateusz) Morawiecki- (Daniel) Obajtek- (Adam) Glapiński. Premier Morawiecki, który odpowiada za politykę finansową, Obajtek, który kosi Polaków na stacjach benzynowych i pan Glapiński, słynny kabareciarz, który doprowadził m.in. do tego, że złotówka jest słaba, a więc towary importowane są drogie - odparł.

- Premier Morawiecki może zrobić to, co do niego należy, czyli sięgnąć po środki z KPO, które w sposób naturalny, oczywisty, wpłyną na wyższy poziom inwestycji, a te poprawią kondycję gospodarczą firm, polskich rodzin - przekonywał też Myrcha.



- Rząd Polski powinien sięgnąć po miliardowe środki, które leżą na stole i czekają, aż premier Morawiecki wypełni wszystkie zobowiązania. Ale premier Morawiecki woli być zakładnikiem maluteńkiej, kanapowej partii, Zbigniewa Ziobry i jego ekipy. Woli nas skazywać na drożyznę niż wywalić go z rządu - dodał.



Myrcha był też pytany czy opozycja ma jeszcze szansę na wystawienie w wyborach wspólnej listy, o co apelowała PO i Donald Tusk.

- Będziemy na to liczyli do samego końca, do momentu ogłoszenia wyborów. Ale patrzymy na politykę realnie, twardo stąpamy po ziemi i widzimy jakie są reakcje naszych partnerów po stronie demokratycznej. Dlatego przystąpiliśmy do pełnej mobilizacji przed wyborami. Powołaliśmy sztab, który przygotowuje partię do wyborów. Będziemy przygotowani do tego, aby do tego boju stanąć jako Koalicja Obywatelska, stanąć w pełni przygotowanym i wygrać - zapowiedział.