W rozmowie z Reuterem Hutchinson mówi wprawdzie, że on nie stawiałby Trumpowi zarzutów karnych w związku ze sprawą wypłaty 130 tys. dolarów aktorce filmów porno, Stormy Daniels, ale - jak dodaje - były prezydent ponosi "znaczną odpowiedzialność" za atak jego zwolenników na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia. W związku z tym - jak twierdzi Hutchinson - Trump powinien wycofać się z prezydenckiego wyścigu.

Hutchinson ocenił, że śledztwo federalne ws. ataku na Kapitol i śledztwo ws. działań Trumpa mających na celu zmianę wyników wyborów prezydenckich w stanie Georgia są oparte o "poważne zarzuty" a ich prowadzenie jest uzasadnione.

- 6 stycznia (2021 roku) osłabił naszą demokrację, proces przekazywania władzy. To nieakceptowalne, były prezydent Trump ponosi za to znaczącą odpowiedzialność - ocenił 72-letni Hutchinson.

- To co się stało i jego (Trumpa - red.) działania powinny go dyskwalifikować jako potencjalnego prezydenta - dodał.



Hutchinson ogłosił swój start w prawyborach prezydenckich 2 kwietnia.

- Potrzebujemy przywódcy naszego kraju, który może wydobyć z Ameryki to, co najlepsze, a nie odwoływać się do naszych najniższych instynktów - podkreślił.



Jednocześnie Hutchinson, były prokurator federalny przekonywał, iż nie stawiałby zarzutów Trumpowi w związku ze sprawą Stormy Daniels.



- To nie jest dobre dla USA - przekonywał.



Zdaniem Hutchinsona mniej niż 1/3 wyborców republikanów to twardy elektorat Trumpa, który "uwielbia ducha Donalda Trumpa i to, jak wywołuje on chaos". Ci wyborcy, zdaniem Hutchinsona, nie poprą w prawyborach prezydenckich nikogo innego, niż Trump.



Jednocześnie Hutchinson widzi szanse dla kandydata nie obciążonego zarzutami z jakimi mierzy się Trump.