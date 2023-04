Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 404 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Rosjanie zajęli budynek będący siedzibą władz Bachmutu.

Na konferencji prasowej w poniedziałek Jens Stoltenberg powiedział, że we wtorek Finlandia zostanie 31. członkiem NATO. Poinformował, że ceremonia podniesienia flagi Finlandii przed Kwaterą Główną Sojuszu w Brukseli odbędzie się w godzinach popołudniowych. - To historyczny dzień, to wspaniały dzień dla Sojuszu - komentował.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego był pytany, czy Ukraina może w trakcie wojny zostać członkiem NATO.

- Ukraina stanie się członkiem Sojuszu. Jednocześnie wszyscy musimy zrozumieć, że koncentrujemy się obecnie na tym, że państwo to zatryumfuje. Pierwszym krokiem na rzecz jakiegokolwiek członkostwa Ukrainy w NATO jest to, że Ukraina zwycięży - odparł.

Stoltenberg mówił, że stanowisko NATO w sprawie starań Ukrainy o dołączenie do Sojuszu "pozostaje niezmienione". - Najważniejszym krokiem dla sojuszników Kijowa jest utrzymanie i dalsze zwiększanie militarnego i gospodarczego wsparcia dla Ukrainy - ocenił.

Niezwykle ważne jest dalsze demonstrowanie, że drzwi NATO pozostają otwarte - podkreślił.

Sekretarz generalny NATO mówił, że państwa Sojuszu są "zjednoczone w swej determinacji, by utrzymać kurs i wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne". - Nie damy się zastraszyć. Będziemy nadal wspierać Ukrainę - zadeklarował.

- Nie wiemy, kiedy ta wojna się zakończy, ale kiedy to nastąpi, będziemy musieli wprowadzić rozwiązania, aby Ukraina mogła powstrzymać przyszłą agresję, a historia się nie powtórzyła - powiedział Stoltenberg. - Nie możemy pozwolić, aby Rosja nadal osłabiała bezpieczeństwo europejskie - dodał.