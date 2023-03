Sienkiewicz był pytany czy - w kontekście ostatnich obietnic socjalnych przedstawianych przez Donalda Tuska - czuje się liberałem.



- Ja się czuję liberałem, ale zwracam uwagę, że PO ma prawe, lewe skrzydło, jest bardzo szeroką partią, która wyrasta z nurtu liberalnego, ale jest w tej chwili partią powszechną - odparł.

Czytaj więcej Polityka Tusk broni pomysłu 1500 zł dla matek. Mówi, że "babciowe" to nie rozdawnictwo Tu wygrywają czy mogą wygrać wszyscy - powiedział w Chorzowie lider PO Donald Tusk, broniąc na spotkaniu z seniorami w Chorzowie zgłoszonego przez siebie pomysłu wypłacania 1500 zł "babciowego" matkom wracającym do pracy po urlopie macierzyńskim. Były premier twierdził, że nowe świadczenie nie byłoby rozdawnictwem.

- Jeśli mamy rządzących, którzy dają pieniądze nie patrząc czy ktoś pracuje, czy nie pracuje, to musimy stworzyć warunki, w których przywrócimy godność pracy w Polsce. Każdy z tych elementów dotyczy ludzi pracujących, a nie tych ludzi, którzy po prostu biorą i nic nie dają społeczeństwu. To jest rozdawnictwo, to jest tworzenie marginesów społecznych, w którym PiS się wyspecjalizował. I to się dzieje kosztem pracujących - dodał pytany o takie propozycje jak 20 proc. podwyżki dla budżetówki, kredyt 0 proc. czy wypłata tzw. babciowego (1 500 zł miesięcznie dla matek, które wrócą na rynek pracy).

To nie ma nic wspólnego z rozdawnictwem i populizmem. To ratowanie Polski jako miejsca, w którym płaca się opłaca Bartłomiej Sienkiewicz, poseł KO

W kontekście "babciowego" Sienkiewicz podkreślił właśnie to, że jest to świadczenie dla kobiet, które wrócą na rynek pracy. - 90 proc. kobiet chciałoby wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. A tylko część się decyduje na to ze względu na warunki, które zostały stworzone - zauważył.



Mówiąc o propozycji kredytu 0 proc. Sienkiewicz mówił z kolei, że jest to propozycja dla par, w których obydwoje małżonkowie pracują.

- To nie ma nic wspólnego z rozdawnictwem i populizmem. To ratowanie Polski jako miejsca, w którym płaca się opłaca, a nie jest karana jak dotychczas - podsumował.

A ile te programy będą kosztować. - Kredyt 0 plus w pierwszym roku funkcjonowania 4 mld zł może 8 mld. Za jeden kwartał Orlen zarobił 16 mld zł. Te pieniądze są, po prostu trzeba przestać kraść. To jest istota sprawy - odpowiedział poseł KO.



- Te propozycje są liberalne z gruntu. One wiążą się z pracą - podkreślił.