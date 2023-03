W lutym 2023 roku średni odsetek samolotów F-35 znajdujących się w dyspozycji amerykańskich Sił Powietrznych (USA mają obecnie ponad 540 tych myśliwców), które były zdolne do realizacji zadań bojowych, wynosił 53,1 proc. co jest poziomem "nieakceptowalnym" - podaje gen. Michael Schmidt, dyrektor wykonawczy programu F-35 w Departamencie Obrony.

Myśliwiec F-35 Lightning II

Foto: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen, Public domain, via Wikimedia Commons