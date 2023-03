Z sondażu przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu przez firmę badawczą I&O wynika, że po wyborach do Stanów Prowincjonalnych, których członkowie wybierają skład Eerste Kamer, izby wyższej holenderskiego parlamentu, BBB może obsadzić 13 miejsc w holenderskim senacie, podczas gdy VVD może liczyć na 10-12 miejsc w izbie wyższej parlamentu.



Popularność BBB wynika z niezadowolenia holenderskich rolników z klimatycznej polityki rządu Ruttego, co skutkuje organizowanymi przez nich protestami.



Eerste Kamer, holenderski senat, może blokować przepisy przyjęte przez izbę niższą parlamentu - zauważa Reuters.

Dobry wynik BBB w wyborach może skomplikować sytuację rządzącej Holandią koalicji, na czele której stoi Rutte. Od czasu poprzednich wyborów lokalnych w 2019 roku, koalicja rządząca Holandią nie dysponuje większością w izbie wyższej parlamentu i musi prowadzić negocjacje z lewicową opozycją w sprawie przyjmowanych przez parlament przepisów.



Dwie opozycyjne, lewicowe partie - Zielona Lewica i Partia Pracy - prawdopodobnie utrzymają stan posiadania w Senacie co oznacza, że będą dysponowały 14 mandatami. To może wystarczyć, by rząd Rutte miał szansę, z poparciem lewicy, realizować swoją politykę.

Holenderski rząd chce zmniejszyć zanieczyszczenie azotanami w rolnictwie o połowę w 2030 roku

Nie zmienia to faktu, że partia protestu rolników, BBB, nabiera rosnącego znaczenia na holenderskiej scenie politycznej. Partia sprzeciwia się m.in. polityce rządu w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia azotanami w gospodarstwach rolnych. BBB powstała na bazie sprzeciwu w tej sprawie w 2019 roku.



Holenderski rząd chce zmniejszyć zanieczyszczenie azotanami w rolnictwie o połowę w 2030 roku. W związku z dużą liczbą zwierząt hodowlanych w Holandii, a także intensywnym użyciem nawozów, poziom zanieczyszczenia azotanami wód i gleby w tym kraju przekracza unijne normy.



BBB twierdzi jednak, że problem jest wyolbrzymiony i alarmuje, że proponowane rozwiązania doprowadzą do zamykania gospodarstw i deficytu żywności.



W wyborach do parlamentu z 2021 roku BBB zdobyła jeden mandat, ale w ostatnim czasie zaczęła zyskiwać popularność ze względu na spadek zaufania do rządu i niezadowolenie z polityki władz Holandii m.in. w kwestii imigracji.



Rutte rządzi Holandią od 2010 roku.



Lokale wyborcze w Holandii zostaną zamknięte w środę o 21:00 czasu polskiego. Wtedy też pojawią się pierwsze sondaże exit poll. Oficjalne wyniki wyborów mają być znane w czwartek rano.