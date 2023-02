Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych i innych państw Zachodu o przekazanie Ukrainie samolotów bojowych. W piątek w rozmowie z Polsat News przekonywał, że samolot należy "potraktować jako formę obrony przestrzeni powietrznej".

- Czy mamy wystarczająco dużo broni do obrony nieba? Nie. Strzelają w nas bronią irańską i rakietami balistycznymi. Są to tysiące pocisków. Nie dajemy rady, by strącać je tylko rakietami obrony powietrznej - mówił Zełenski dodając, że "potrzebna jest koalicja samolotowa" - podobna do tej, jaka powstała w kwestii przekazania Ukrainie czołgów Leopard.

W piątek, w pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, o sprawę przekazania Ukrainie samolotów bojowych zapytany został przez ABC News prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

- Nie uważa pan, że on (Zełenski - red.) potrzebuje teraz F-16? - spytał dziennikarz.

- Nie, on nie potrzebuje teraz F-16 - odparł amerykański prezydent.

Dodał, że "na razie" wyklucza dostarczenie tych samolotów Ukrainie. Dopytywany, czy to oznacza "nigdy", Biden odpowiedział, że nie sposób określić, czego w przyszłości będzie potrzebowała ukraińska obrona, ale że według amerykańskiego wojska obecnie nie ma przesłanek, by przekazać Ukrainie F-16.

Zapewniając, że wsparcie USA dla Ukrainy jest niezachwiane Joe Biden przekonywał, że amerykańscy wojskowi na obecnym etapie uznali inny rodzaj wsparcia za ważniejszy.

- Wysyłamy mu (Zełenskiemu - red.) to, czego według naszych doświadczonych wojskowych potrzebuje. Potrzebuje czołgów, artylerii, obrony powietrznej, w tym (wyrzutni - red.) HIMARS - mówił prezydent USA.