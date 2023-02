We wtorek w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie w związku z przemówieniem prezydenta USA Joe Bidena zebrały się najważniejsze osoby w państwie, m.in. prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Na miejscu byli także byli prezydenci oraz przedstawiciele obozu władzy i opozycji.

Kamery uchwyciły moment, w którym prezydent Andrzej Duda podszedł do lidera PO Donalda Tuska, podał mu rękę i zamienił z nim kilka słów. Sprawę na antenie Radia Zet komentował w środę poseł KO Sławomir Nitras.

– Na mnie zrobiła wrażenie jedna rzecz wczoraj - i myślę, że to jest amerykański wpływ: zachowanie prezydenta Dudy w stosunku do Donalda Tuska. On mógł przejść, mógł go minąć, a jednak się przywitał, to jest po amerykańsku - powiedział.

Na pytanie, czy prezydent zachował się z klasą, Nitras odparł: - Tak, ale myślę, że tutaj wpływ amerykański jest nie bez znaczenia.

Sławomir Nitras wyraził przypuszczenie, że mimo okazji, jaką było wystąpienie Joe Bidena w Warszawie, ręki Donaldowi Tuskowi nie podałby ani prezes PiS Jarosław Kaczyński, ani premier Mateusz Morawiecki. - A Duda, który ma bliższe relacje z Amerykanami, widzi, że dla Amerykanów ten standard jest bardzo ważny - powiedział poseł.

Dopytywany, czy widzi różnicę między Dudą a Kaczyńskim i Morawieckim Nitras powiedział, że we wtorek ją zobaczył "ewidentnie".

- I powiem panu, o czym wczoraj pomyślałem, kiedy zobaczyłem tę scenę. Uwierzyłem wczoraj, że jest możliwe normalne przekazanie władzy w Polsce, bo rola prezydenta Dudy będzie istotna w tym procesie - jeżeli oczywiście opozycja wygra wybory, w co szczerze wierzę - oświadczył Sławomir Nitras.

- Pomyślałem, że również pod presją amerykańską on może być gwarantem tego, że w Polsce nie będą się działy takie dantejskie sceny jak np. ostatnio w Brazylii, bo gdyby Kaczyński o tym decydował czy Morawiecki, to nie mam wątpliwości, że to byłby raczej model brazylijski i za to też powinniśmy Amerykanom być wdzięczni, bo oni pilnują naszego bezpieczeństwa, ale również potrafią upomnieć się o demokrację w Polsce - mówił poseł Nitras.