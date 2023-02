Jak informuje agencja Reutera, podczas wtorkowego przemówienia Władimira Putina strona internetowa Wszechrosyjskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Telewizyjnego i Radiowego (VGTRK) uległa awarii, co sprawiło, że w wielu miejscach nie było do niej dostępu.

„Prowadzone są prace techniczne” – można było przeczytać na stronie internetowej VGTRK. Nie działała także Smortim – platforma do transmisji na żywo.

Według doniesień agencji RIA Nowosti, awaria miała być spowodowana „rozproszonym atakiem”. Do incydentu miała przyznać się grupa hakerów z Ukrainy IT Army. "Przeprowadziliśmy atak DDoS na kanały transmitujące przemówienie Putina do Zgromadzenia Federalnego: 1TV, VGTRK i SMOTRIM" – czytamy w komunikacie opublikowanym na Telegramie. Nie zostało to jednak potwierdzone.

Przed rozpoczęciem wtorkowego przemówienia Władimira Putina państwowe kanały telewizyjne informowały, że będzie można zobaczyć jje we wszystkich głównych kanałach telewizji rosyjskiej.

Władimir Putin wygłosił we wtorek doroczne przemówienie przed Zgromadzeniem Federalnym. Swoją ocenę sytuacji w Rosji i wizję planów kraju na przyszłość przedstawił w moskiewskim Gostinym Dworze.