Zdaniem naukowców, gigantyczny lodowiec, znajdujący się w Zachodniej Antarktydzie, może być już w fazie samonapędzającego się rozpadu. Z badań wynika, że co roku traci on nawet 75 miliardów ton – to ilość wody, która wystarczyłaby, by zalać całą Polskę warstwą 16 centymetrów.