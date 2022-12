W ostatni wtorek rządzący Afganistanem talibowie zdecydowali, że kobiety nie maja już prawa podejmować nauki na wyższych uczelniach.

Zaledwie trzy miesiące temu tysiące dziewcząt i kobiet przystąpiło do egzaminów wstępnych na uniwersytety w całym Afganistanie.

Decyzja ta wywołała oburzenie na świecie i protesty w Afganistanie.

Prawa kobiet były jednym z warunków, po spełnieniu którego państwa Zachodu, w bankach których zdeponowane są afgańskie aktywa, miały je odblokować.

Tymczasem niemal natychmiast po przejęciu władzy w sierpniu 2021 roku talibowie, wbrew zapowiedziom, zaczęli odbierać kobietom ich dotychczasowe prawa do pracy i nauki.

Talibowie na początku tego tygodnia zakazali kobietom w całym kraju uczęszczania na prywatne i publiczne uniwersytety ze skutkiem natychmiastowym i aż do odwołania. Wcześniej zakazali dziewczętom wstępu do gimnazjów i liceów, zabronili kobietom wykonywania większości zawodów i nakazali im noszenie odzieży zakrywającej je od stóp do głów w miejscach publicznych. Kobiety mają również zakaz wstępu do parków i siłowni.

Po wtorkowym zamknięciu szkół wyższych swoją decyzję tłumaczył minister szkolnictwa Afganistanu. Nida Mohammad Nadim powiedział, że zakaz był konieczny, aby zapobiec mieszaniu się płci na uniwersytetach. Ponadto, stwierdził, niektóre nauczane przedmioty naruszają zasady islamu

W wywiadzie dla telewizji afgańskiej Nadim odpierał powszechne międzynarodowe potępienie, w tym ze strony krajów z większością muzułmańską, takich jak Arabia Saudyjska, Turcja i Katar.

Stwierdził, że cudzoziemcy powinni przestać ingerować w wewnętrzne sprawy Afganistanu.

Ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G-7 wezwali w czwartek talibów do zniesienia zakazu, ostrzegając, że „prześladowanie ze względu na płeć może być równoznaczne ze zbrodnią przeciwko ludzkości”.

Ministrowie ostrzegli po wirtualnym spotkaniu, że „polityka talibów mająca na celu wymazanie kobiet z życia publicznego będzie miała konsekwencje dla sposobu, w jaki kraje G-7 współpracują z talibami”.

Grupa G-7 obejmuje Kanadę, Francję, Niemcy, Włochy, Japonię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Unię Europejską.