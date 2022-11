Ataki spoofingowe, które – według prokuratury i policji – inspirował 44-letni informatyk Krzysztof J. dotknęły m.in. posła PO Borysa Budkę i jego żonę. Podejrzany, programista z 20-letnim stażem jako „Diabolo de Vilious”, 1 lutego br. zamieścił na forum „Cebulka” w Darknecie instruktaż wykonania spoofingu telefonicznego i linki do nagrań z kilku ataków – ustaliły policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i Prokuratura Regionalna w Warszawie, która chce wątek J. skierować do sądu.

Reklama

Czytaj więcej Przestępczość Kim był haker, który nękał polskich polityków? Haker stojący za akcją podszywania się pod znane osoby miał walutę cyfrową pozwalającą na anonimowe transakcje. Śledczy nie wykluczają, że ktoś go opłacał.

Mimo, ze Krzysztof J. został zatrzymany, hakerzy, którzy wykonali ataki, na razie są jednak nieuchwytni. - Niestety jest ciąg dalszy tej sprawy. Wczoraj około 22.30, zarówno moja żona, jak i ja, otrzymaliśmy SMS-y z bramki – bardzo wulgarną informację o tym, że zgłosiliśmy tę sprawę na policję - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Borys Budka i dodał, że były to między innymi groźby pozbawienia życia. - Ja oczywiście jestem w kontakcie z policją. Z jej strony jest bardzo szybkie działanie. Natomiast sprawcy ataków nie zostali złapani do teraz. Złapano człowieka, który w dark necie napisał instrukcję i udostępniał bazy danych między innymi z naszymi numerami, ale sprawców nie złapano - podkreślił polityk. - Są oni na tyle bezczelni, że próbują znów nam grozić. Nie mam pojęcia kto to robi, ale nie damy się zastraszyć. To ludzie pozbawieni jakiejkolwiek moralności, bo wysyłanie do czyjejś rodziny gróźb pozbawienia życia jest naprawdę niegodne - dodał.

Polityk dodał także, że „jeśli jest to jakaś osoba, która myśli, że to jest dobra zabawa, to wierzy w to, że policja tę osobę w końcu ujmie”. - To są rzeczy, które absolutnie nigdy nie powinny mieć miejsca - zaznaczył Borys Budka.

Reklama

Wcześniej „dzwoniący” podszywali się pod cudze numery i metodą tzw. spoofing caller ID informowali o śmierci bliskich, pożarze w domu czy bombie. Głos był z syntezatora. Żonie posła Budki przekazywano między innymi SMS-y, że „Borys nie żyje”,

Zdaniem policji kluczem do rozwikłania „szajki” jest między innymi ustalenie motywu działania zatrzymanego hakera.