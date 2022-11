Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 257 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" odnotowuje, że Rosjanie próbują doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Mołdawii, gdzie doszło do antyrządowych protestów organizowanych przez prorosyjską partię.

Były prezydent Rosji twierdził, że obecne władze Kijowa "gorzko płaczą nad decyzją Memorandum Budapesztańskiego z 1994 roku o wycofaniu arsenału jądrowego znajdującego się na ich terytorium i odziedziczonego po ZSRR."

"A także (ukraińscy przywódcy - red.) mówili, że z diabelską przyjemnością użyją go przeciwko nam i własnym obywatelom" - dodał Miedwiediew. "Co zostało jednoznacznie zasugerowane, gdy zagrozili wznowieniem programu nuklearnego, i co w dużej mierze było powodem rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej" - napisał.

Jednocześnie Miedwiediew zauważył, że wszyscy ukraińscy prezydenci, od Leonida Krawczuka do Wołodymyra Zełenskiego, mówili o porzuceniu przez Ukrainę arsenału jądrowego jako o kroku wymuszonym. Wiceszef rosyjskiej Służby Bezpieczeństwa dodał, że decyzja o wycofaniu arsenału jądrowego z Ukrainy była podyktowana ostrą presją Waszyngtonu.