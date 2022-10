Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 233 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyznaje, że tysiące żołnierzy zmobilizowanych przez Rosję i rzucanych na front, wywiera odczuwalną presję na siły zbrojne Ukrainy.

W czwartek informowaliśmy, że do obwodu charkowskiego dotarło 150 zestawów Starlink, za co ukraiński rząd dziękował Polsce, nie wspominając przy tym o założycielu SpaceX Elonie Musku. W piątek informacje potwierdził Michał Dworczyk, minister bez teki, do niedawna szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Polska przekazała Ukrainie 150 terminali Starlink, dzięki którym przywracana jest łączność na terenach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji. Terminale zainstalowano głównie w miastach obwodu charkowskiego" - napisał na Twitterze Dworczyk.

Dzień wcześniej komunikat w tej sprawie wydało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych. "W wyzwolonych spod okupacji miastach i wsiach obwodu charkowskiego przywracana zostaje łączność. W regionie pojawiły się najnowocześniejsze zestawy Starlink" - czytaliśmy.

Resort, na czele którego stoi wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk informował, że część zestawów Starlink przeznaczona jest dla operatorów telefonii komórkowej oraz dostawców internetu. "Pozwoli to na szybkie przywrócenie łączności do czasu odbudowy zniszczonej infrastruktury" - deklarowano.

"Dziękujemy Rządowi RP za nieustające wsparcie i pomoc przy terminalach Starlink" - oświadczyło ukraińskie ministerstwo.

Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny firmy SpaceX, którego celem jest dostarczanie łączności internetowej. System docelowo ma składać się z ok. 12 tysięcy satelitów. Pierwsze satelity Starlink zostały umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej w 2019 r. Do korzystania z systemu potrzebny jest zestaw zawierający m.in. antenę satelitarną.

SpaceX to firma założona przez pochodzącego z RPA miliardera Elona Muska. Niedawno Musk zaprezentował na Twitterze propozycję planu pokojowego dla Ukrainy i Rosji, zgodnie z którą Krym - anektowany przez Rosję w 2014 r. - pozostałby pod rosyjską kontrolą. Przedstawiciele Ukrainy zareagowali na propozycję miliardera nieprzychylnie, a odchodzący ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk zwrócił się do Muska w wulgarny sposób.

Do tej pory należąca do Muska firma SpaceX umieściła na orbicie ponad 2 tys. satelitów. Po rozpoczęciu inwazji przez wojska rosyjskie 24 lutego Elon Musk przekazał Ukrainie niezbędny sprzęt odbiorczy, umożliwiający korzystanie ze Starlink. Ukraińskie wojsko wykorzystuje Starlink m.in. do koordynowania ruchu dronów.

W czwartkowym komunikacie ukraińskiego ministerstwa ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych dotyczącym dostawy 150 zestawów Starlink nie padło ani nazwisko Elona Muska, ani nazwa firmy SpaceX.