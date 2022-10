Grochal została zapytana o to, jaki obraz ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry przedstawiła w swojej najnowszej książce "Ziobro".

- Dominującą cechą Zbigniewa Ziobry jest determinacja. Na prawicy jest niewielu tak zdeterminowanych graczy jak obecny minister sprawiedliwości. Dzięki temu - i publicznym pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości - mógł zbudować kilkunastoosobową drużynę w Sejmie, która pozwala mu na dyktowanie polityki Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wielu moich rozmówców wskazywało również, że minister sprawiedliwości jest osobą mściwą. Ta cecha powoduje, że ludzie boją się o nim mówić pod swoim nazwiskiem. Doświadczyła tego jedna z prokuratorek, która zgodziła się ze mną rozmawiać. Dzień po premierze mojej książki została usunięta od wokandy w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Zbieżność w czasie nie jest przypadkowa - stwierdziła dziennikarka.

Na prawicy jest niewielu tak zdeterminowanych graczy jak obecny minister sprawiedliwości Renata Grochal, dziennikarka i publicystka z gazety "Newsweek"

Publicystka przekonywała, że "Zbigniew Ziobro nie ma odpowiednich kompetencji, żeby być ministrem sprawiedliwości, co potwierdza wielu sędziów".

- Gdy zbierałam materiały do książki, to nurtowało mnie to, dlaczego nie został prokuratorem. Ziobro zrobił aplikację prokuratorską i zdał egzamin, ale nigdy nie wykonywał zawodu prokuratora. Jego jedyne zetknięcie z zawodem prokuratora to była aplikacja prokuratorska. Rozmawiałam z jego patronem u którego robił aplikację i on stwierdził, że Ziobro jest osobą bardzo wrażliwą. Wszystkie brutalne zabójstwa i szczegóły związane z nimi robiły na nim piorunujące wrażenie. Sądzę, że dlatego Ziobro wybrał politykę, a nie robotę prokuratorską, która wymaga twardości i dobrego wykształcenia. Wybrał politykę, bo ona wymaga zdolności teatralnych, w czym Zbigniew Ziobro o wiele lepiej się czuje - podkreśliła komentatorka.