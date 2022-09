Odpowiednie oświadczenie zostało opublikowane przez rząd federacyjny. Ograniczenia wejdą w życie 19 września.

„Nie oznacza to jednak zamrożenia wiz dla wszystkich obywateli Rosji. Teraz procedury wizowe dla obywateli rosyjskich znów opierają się na ogólnych zasadach kodeksu wizowego” – stwierdziła w oświadczeniu Szwajcarska Rada Federalna.

Szwajcaria jest częścią strefy Schengen, chociaż nie jest krajem UE. Szwajcaria i Rosja podpisały umowę o ułatwieniach wizowych w 2009 roku. Umożliwiło to obniżenie opłaty wizowej oraz ułatwiło uzyskanie wizy dla określonych grup obywateli i celów podróży.

Aby uzyskać wizę, obywatele rosyjscy musieli przedstawić te same dokumenty, co w przypadku zwykłej wizy Schengen: formularz wniosku, wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie, bilet i rezerwację hotelu na terminy podróży.

Teraz będzie dużo trudniej, bo w Szwajcarii obowiązywać będą zasady, które Rada UE przyjęła 12 września. Rada zawiesiła do odwołania uproszczony reżim wizowy z Rosją w odpowiedzi na rosyjską agresję, mordy i zbrodnie na Ukrainie.

Opłata wizowa dla Rosjan wzrosła z 35 euro do 80 euro, wydłużył się również czas rozpatrywania wniosków wizowych. Urzędnicy mogą procedurę przedłużać w nieskończoność. Decyzja dotyczy wiz krótkoterminowych. Polska, podobnie jak osiem innych krajów (Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Dania, Belgia i Holandia) w ogóle przestały przyjmować od Rosjan dokumenty konieczne do wydawania wiz turystycznych. Kraje te nie uznają też wiz Schengen wydanych przez inne kraje Unii. Cypr ograniczył wydawania do wiz krajowych, nie pozwalających na podróże po całej Unii. Także władze Finlandii chcą zaprzestać wydawania wiz turystycznych.

W tej sytuacji Rosjanie zaczęli częściej odwiedzać placówki dyplomatyczne Węgier - których premier publicznie deklaruje swoją sympatię do Rosji i reżimu na Kremlu.