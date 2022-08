Łotewski Sejm wezwał kraje Unii Europejskiej do natychmiastowego wstrzymania wydawania wiz turystycznych i wjazdowych dla obywateli Rosji i Białorusi.

Rosja przez wiele lat wspierała i finansowała reżimy i organizacje terrorystyczne na różne sposoby - bezpośrednio i pośrednio - jako główny dostawca broni dla reżimu Assada w Syrii oraz jako wykonawca np. otrucia rodziny Skripalów czy strącenia samolotu MH-17. Na Ukrainie Rosja przyjęła podobną, bezwzględną, niemoralną i nielegalną taktykę, używając nieprecyzyjnej i zakazanej na całym świecie broni i amunicji, celując z nieproporcjonalną brutalnością w ludność cywilną i miejsca publiczne. Aby osiągnąć cele swojej nielegalnej, agresywnej wojny, Rosja dąży do zastraszenia ukraińskiego narodu i sił zbrojnych, do sparaliżowania zdolności państwa do działania - do okupacji Ukrainy, czyli Rosja dokonuje tej przemocy, aby osiągnąć cele polityczne - powiedział przewodniczący komisji spraw zagranicznych Richard Koll.

W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że od czasu niesprowokowanego ataku wojskowego Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku dwanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów, a ponad pięć milionów musiało uciekać ze swojego kraju. W tym czasie seria raportów grup praw człowieka i międzynarodowych misji obserwacyjnych udokumentowała okrucieństwa popełnione przez siły rosyjskie wobec ukraińskich cywilów, w tym tortury, gwałty, zabójstwa i masowe zatrzymania cywilów w tzw. centrach filtracji, a także masowe deportacje.

Parlamentarzyści "zdecydowanie potępili agresję militarną i zakrojoną na szeroką skalę inwazję na Ukrainę dokonaną przez Federację Rosyjską przy wsparciu i udziale reżimu białoruskiego oraz wzywają wspólnotę euroatlantycką i jej partnerów do pilnego zwiększenia i wdrożenia kompleksowych sankcji wobec Rosji, w tym natychmiastowego zawieszenia ruchu turystycznego i ograniczenia wiz wjazdowych dla obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej".