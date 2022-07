W środę premier Morawiecki ostrzegał, że zbliżający się sezon grzewczy może wiązać się z wysokimi kosztami.

- Wiemy, że domy, w których mieszkamy wymagają ocieplenia. Dziś po ataku Rosji na Ukrainę szczególnie są odczuwalne wzrosty cen energii. Dlatego warto korzystać z takich programów jak Czyste Powietrze - namawiał szef rządu.

- Wiemy, że domy, w których mieszkamy wymagają ocieplenia. Dziś po ataku Rosji na Ukrainę szczególnie są odczuwalne wzrosty cen energii. Dlatego warto korzystać z takich programów jak Czyste Powietrze - namawiał szef rządu.

- Tego typu inwestycje, jak ocieplenie domu zasilają lokalny rynek, bo to lokalni przedsiębiorcy ocieplają domy, instalują urządzenia. Trzeba wspierać lokalnych przedsiębiorców - przekonywał premier.

- To będzie trudna jesień i zima - Władimir Putin się o to postarał. Europa jest zależna energetycznie od Rosji. My się uniezależniliśmy, ale też odczuwamy wysokie ceny energii - mówił Morawiecki.