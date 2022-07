O możliwości zawieszenia radnej nieoficjalnie informowało we wtorek Radio Szczecin. Rzecznik PiS Radosław Fogiel przekazał "Rzeczpospolitej", że do partyjnej centrali wpłynął taki wniosek, ale prezes Jarosław Kaczyński ma podjąć decyzję w tej sprawie dopiero w środę.

Reklama

O decyzji prezesa PiS poinformował na Twitterze sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

"Pani Jacyna-Witt decyzją Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego została w dniu dzisiejszym zawieszona w prawach członka PiS. Równocześnie Prezes PiS skierował wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego PiS o wszczęcie postępowania" - napisał.

Zawieszenie radnej to efekt jej publikacji w mediach społecznościowych. Przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego w weekend podzieliła się na Twitterze swoim zdjęciem z pola golfowego i pochwaliła się „elitarnym” hobby. „Jak tam chłopcy z PO? Haratacie w pospolitą gałę” - pytała.

Czytaj więcej Polityka Polityk PiS do Kataryny, publicystki „Rz”: Ja jestem elita, a pani pseudoelita Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, podzieliła się na Twitterze swoim zdjęciem z pola golfowego i pochwaliła się „elitarnym” hobby. „Jak tam chłopcy z PO? Haratacie w pospolitą gałę” - pytała. W poniedziałek napisała, że przeprasza tych, „których obraziła swoim wpisem o grze w golfa”.

Reklama

Na wpis radnej PiS z Zachodniopomorskiego zareagowali użytkownicy Twittera. Publicystka „Rzeczpospolitej” Kataryna, której felietony publikowane są w weekendowym magazynie „Plus Minus”, zarzuciła Jacynie-Witt snobizm. Na uwagę innego internauty, że golf nie jest drogim sportem, tylko kojarzy się z elitą, polityk PiS stwierdziła: „Taka z nich elitą, że nawet tego nie wiedzą”. „Ale to Pani ogłasza, że jest elitą. Ja nie mam potrzeby wartościować ludzi w taki sposób” - zauważyła Kataryna. Radna odpowiedziała krótko: „Bo ja jestem elitą, a Pani jest »pseudoelitą« – zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie”. Później dodała jeszcze: „Nasz elektorat na wsi jest światowy i ogarnięty. To ludzie na poziomie i rolnicy pełną gębą. A wieśniaki z kompleksami, takie jak Pani, ciągną do PO” - napisała pod adresem jednej z internautek.