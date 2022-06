Ziemia zatrzęsła się w nocy z wtorku na środę. Po południu informowano o co najmniej tysiącu ofiarach śmiertelnych we wschodnim Afganistanie. Ale ta liczba może znacznie wzrosnąć, bo – jak podawały lokalne władze – najsilniejsze wstrząsy dotknęły trudno dostępne górskie miejscowości. Do środowego wieczora odnaleziono ponad 1,5 tysiąca rannych.