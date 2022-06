Sekretarz generalny PiS w rozmowie z Radiem Wnet powiedział, że porozumienie z kołem Polskie Sprawy ma taki sam charakter jak porozumienie z kołem Kukiz'15. - Mają wspierać rząd na tej kanwie parlamentarnej - przekazał.

Reklama

Sobolewski przekazał, że w tej chwili zaplecze parlamentarne rządu liczy 236 posłów. Zaznaczył, że "może być ich więcej".

– To nie jest koniec, mam nadzieję, i być może niedługo mogą być kolejne miłe zaskoczenia. Ale to jest naprawdę, jak to określił niedawno pan prezes, wydarzenia przyszłe i niepewne. Pozwólmy im się realizować i jak będą, to będziemy przekazywać - powiedział.

Sobolewski mówił również o zmianach w rządzie. Odejście wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego określił jako "bycie prezesem na cały etat".

Reklama

- Uzasadnieniem, dlaczego złożył rezygnację jest to, że partię szykujemy na cykl wyborczy, który jest przed nami, a połączenie tych funkcji, wicepremiera i szefa partii, jest bardzo trudne. Tak, jak wspomniał prezes, nie chce być wicepremierem tylko na papierze - dodał.