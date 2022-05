Stojąc przed wizją przedłużającego się opóźnienia wdrożenia pakietu pomocy, który we wtorek przeszedł przez Izbę Reprezentantów, lider senackiej większości Chuck Schumer i republikański przedstawiciel Mitch McConnell próbowali posunąć naprzód prace nad pakietem pomocowym, ale zostali zablokowani przez senatora Paula, który sprzeciwia się wysokości proponowanych wydatków.

Sprzeciw senatora powoduje, że przegłosowanie ustawy może zostać opóźnione nawet o tydzień.

W czwartek Schumer wystąpił z wnioskiem o ograniczenie debaty nad ustawą, co mogłoby doprowadzić do pierwszego głosowania proceduralnego w poniedziałek. - Pakiet jest gotowy do przyjęcia, chce go zdecydowana większość senatorów po obu stronach przejścia - mówił.

- Jeśli senator Paul będzie upierał się przy swoich lekkomyślnych żądaniach (...), to jedyne, co osiągnie, to w pojedynkę opóźni rozpaczliwie potrzebną pomoc dla Ukrainy - dodał.

Jeśli debata w Senacie na temat pomocy dla Ukrainy przeciągnie się na przyszły tydzień, może to spowodować problemy dla państw zachodnich, które próbują wesprzeć Ukrainę w walce z Rosją. Administracja prezydenta Joe Bidena poinformowała, że do 19 maja spodziewa się wyczerpania dostępnych funduszy.

Paul domaga się zmiany ustawy tak, by inspektor generalny nadzorował wydatki na Ukrainę. Bez jego zgody Senat będzie musiał przeprowadzić długą procedurę przewidzianą przez skomplikowany regulamin izby.

- Ukraina nie prosi nas o prowadzenie tej wojny. Prosi jedynie o środki, których potrzebuje, by bronić się przed tą szaloną inwazją. I potrzebują tej pomocy już teraz" - powiedział McConnell, który jest kolegą Paula z Kentucky.

Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę o wydatkach na Ukrainę stosunkiem głosów 368 do 57, tylko Republikanie głosowali przeciw.

Prezydent Joe Biden prosił Kongres o zatwierdzenie dodatkowych 33 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, jednak zdecydowano się na zwiększenie funduszy na cele wojskowe i humanitarne.