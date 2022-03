Wiadomość o Polsce podał Reuters. Agencja powołała się na trzy źródła w Białym Domu. – Nie możemy w tej chwili potwierdzić tej informacji, ani gdy idzie o przyjazd prezydenta do Polski, ani na szczyt NATO – mówi „Rz” James Wolfe, rzecznik ambasady USA w Warszawie.

Także wysokiej rangi polskie źródła dyplomatyczne nie chciały w rozmowie z „Rz” komentować ewentualnej podróży Bidena nad Wisłę. – Należy być w tej chwili bardzo wstrzemięźliwym w podawaniu informacji, bo wszelkie nieporozumienia mogą być wykorzystane przez Kreml – usłyszeliśmy.

– Wizyta prezydenta USA w Polsce wydaje się bardzo prawdopodobna – powiedział szef dyplomacji Zbigniew Rau, przebywający w Stanach.

Źródła Reutersa przyznają, że z uwagi na wielką dynamikę wydarzeń w Ukrainie plany amerykańskiego przywódcy mogą do ostatniej chwili się zmienić.

Zdaniem mediów za oceanem przyjazd Bidena obejmowałby spotkanie z Andrzejem Dudą. Oznaczałoby to niezwykłe zbliżenie prezydentów obu krajów po wielu miesiącach chłodu spowodowanego łamaniem przez Dudę reguł państwa prawa i zwłoką w uznaniu porażki wyborczej Donalda Trumpa. Zwrot byłby tym większy, że w tym roku Biden nie wybrał się jeszcze w żadną podróż zagraniczną.

Ewentualny przyjazd do Polski przywódcy wolnego świata miałby być sygnałem, że Stany są zdeterminowane do obrony terytorium NATO. W niedzielę Rosjanie ostrzelali położoną zaledwie około 20 km od polskiej granicy bazę wojskową w Jaworowie, gdzie do niedawna przebywali amerykańscy instruktorzy.

Biden chciałby także dać wyraz wdzięczności z powodu przyjęcia przez Polskę blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy. Nasz kraj stał się kluczowym punktem przerzutu przez Stany, i szerzej NATO, broni dla Ukrainy. Biden co prawda podkreśla, że Ameryka nie zaangażuje się bezpośrednio w konflikt, a w ubiegłym tygodniu Waszyngton odrzucił polską propozycję przekazania Ukraińcom myśliwców MiG-29 za pośrednictwem USA, jednak Biały Dom rozważa intensyfikację wsparcia dla ukraińskiej obrony lotniczej, co mogłoby w dalszym ciągu uniemożliwić Rosji przejęcie pełnej kontroli nad obszarem powietrznym podbijanego kraju.

Zdaniem CNN do Polski wybiera się też w najbliższych dniach żona prezydenta Jill Biden. Z propozycją współpracy w niesieniu pomocy uchodźcom zwróciła się do amerykańskiej pierwszej damy Agata Kornhauser-Duda. Obie panie miałyby wkrótce omówić szczegóły wizyty przez telefon.

CNN zwraca uwagę, że Jill Biden jest bliską powierniczką prezydenta USA i ma wpływ na jego decyzje. Oboje codziennie rano rozmawiają osobiście, a jeśli nie pozwalają na to okoliczności – przez telefon. W przeciwieństwie do swoich poprzedników obecna para prezydencka dzieli wspólną sypialnię w Białym Domu, przez co pierwsza dama jest często świadkiem nocnych rozmów telefonicznych męża, związanych z wojną w Ukrainie. Wyjazd Jill Biden do Polski mógłby wręcz przyćmić przyjazd jej męża – obawia się CNN.

Zdaniem źródeł dyplomatycznych przyjazd do Polski Joe Bidena mógłby jednak być bardzo krótki, bez noclegu. Tak się stało, gdy w 2007 r. Lech Kaczyński przyjmował George’a W. Busha w letniej rezydencji w Juracie.

Szczyt NATO z udziałem Bidena miałby być wyrazem jedności sojuszu w obliczu rosyjskiej agresji. Chodziłoby zarówno o koordynację sankcji, jak i dostaw broni. Biały Dom niedawno podjął decyzję o wstrzymaniu importu rosyjskiej ropy. Unia, która kupuje tego surowca od Rosji niepomiernie więcej niż USA, nie zdecydowała się na razie na taki krok.