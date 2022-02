W wywiadzie dla „The Clay Travis and Buck Sexton Show” Trump powiedział, że uznanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej we wschodniej Ukrainie było „genialne".

- Znam go bardzo, bardzo dobrze. Bystry facet- uważa Trump.



Były prezydent ocenił, że rosyjskie siły na wschodzie Ukrainy to "najsilniejsze siły pokojowe, jakie kiedykolwiek widział". - Moglibyśmy ich użyć na naszej południowej granicy - stwierdził.

Trump powtórzył wielokrotnie powtarzaną opinię, że zwycięstwo w ostatnich wyborach prezydenckich zostało mu "skradzione". A gdyby to on był prezydentem - "Putin nigdy nie próbowałby czegoś takiego".



- To, co dzieje się z Rosją i Ukrainą, nigdy nie wydarzyłoby się za administracji Trumpa. Nawet nie ma takiej możliwości! Ale oto facet uznaje dużą część Ukrainy za niepodległą. Zamierza tam wejść i zostać rozjemcą. Jakie to wspaniałe. Jakie to mądre - zachwycał się Trump. - A jaka była odpowiedź Bidena? Nie było odpowiedzi. To bardzo smutne.