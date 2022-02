Senatorowie twierdzą, że CIA przez długi czas ukrywała szczegóły programu gromadzenia danych o obywatelach USA zarówno przed amerykańską opinią publiczną, jak i przed Kongresem.



Senator Ron Wyden z Oregonu i senator Martin Heinrich z Nowego Meksyku skierowali list do szefów amerykańskiego wywiadu, wzywając ich do odtajnienia szczegółów dotyczących programu.

Znaczna część listu, wysłanego przez senatorów w kwietniu 2021, który został odtajniony w czwartek a także ujawnionych dokumentów CIA w tej sprawie, jest zaczerniona, co wskazuje, że zawiera dane niejawne.

Wyden i Heinrich uważają, że program działał "poza ramami wyznaczanymi przez Kongres".



CIA to agencja zajmująca się działaniami wywiadowczymi poza granicami USA. Od dawna jednak istniały obawy co do tego, jakie dane pozyskuje CIA na terytorium USA.

Agencja opublikowała rekomendacje dotyczące programu gromadzenia danych o obywatelach USA, z których wynika, że analitycy CIA korzystający z programu otrzymują ostrzeżenie, że korzystanie z danych o obywatelach USA musi być uzasadnione względami prowadzenia działań wywiadowczych poza granicami kraju.



"Jednak analitycy nie muszą uzasadniać swoich zapytań (w bazie danych - red.)" - głosi rekomendacja.



Zarówno senator Wyden, jak i Heinrich od dawna domagali się większej transparentności jeśli chodzi o działanie amerykańskich agencji wywiadowczych. W 2013 roku Wyden pytał ówczesnego dyrektora Wywiadu Narodowego, Jamesa Clappera, czy Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) zbierała "jakiekolwiek dane o milionach lub setkach milionów Amerykanów". - Nie - odparł Clapper. - Nie świadomie - dodał.



Zdaniem Wydena i Heinricha program gromadzenia danych o obywatelach USA działa poza przepisami przyjętymi przez Kongres, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym numer 12 333, które zostało podpisane przez prezydenta Ronalda Reagana w 1981 roku.