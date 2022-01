Pytany o działania władz w związku z sytuacją dotyczącą Ukrainy rzecznik rządu powiedział, że Polska jest w stałym kontakcie z sojusznikami europejskimi i amerykańskimi. - Jesteśmy gotowi na to, żeby podjąć działania dyplomatyczne oraz inne na arenie międzynarodowej, żeby odstraszyć Rosję od tego typu zachowań - zadeklarował.

Reklama

- Klub PiS zaproponuje teraz na posiedzeniu Sejmu taką wspólną uchwałę, która wzywa do solidarności państwa Europy przeciwko działaniom, które zamierza podjąć Rosja - zapowiedział Piotr Müller. Rzecznik został zapytany, czy Polska będzie w stanie się obronić. - Dzisiaj nie mamy sygnałów co do tego, żeby Polska miała być bezpośrednią ofiarą działań o charakterze militarnym ze strony Rosji - odparł.

Czytaj więcej Polityka Żołnierze rosyjskiej piechoty morskiej dotarli na Białoruś Żołnierze rosyjskiej piechoty morskiej wchodzący w skład rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego i artylerzyści wchodząc w skład wojsk Wschodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dotarli na Białoruś - podaje rosyjski resort obrony.

Piotr Müller był także pytany, czy Polska pomoże Ukrainie militarnie. - Jesteśmy w stałym kontakcie ze społecznością międzynarodową, naszymi europejskimi i amerykańskimi partnerami, i przede wszystkim czekamy też na zapotrzebowanie ze strony Ukrainy. Siłą rzeczy na razie na tym etapie jestem w stanie powiedzieć tyle, bo każdy krok w tym zakresie musi być uzgodniony, natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie podejmowali działań, które mogą pomóc Ukrainie w najbliższym czasie - działań dyplomatycznych, również innych, jeżeli one będą potrzebne - oświadczył.