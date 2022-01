Joe Biden rozważa wysłanie dodatkowych kilku tysięcy żołnierzy USA, a także amerykańskich samolotów wojskowych i okrętów do państw NATO w Europie wschodniej i w rejon Morza Bałtyckiego, co oznaczałoby zwiększenie zaangażowania wojskowego USA w tym regionie, w związku z obawami o to, że Rosja może dokonać inwazji na Ukrainę - twierdzi "New York Times", powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.