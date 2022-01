Temat rosyjskiego zagrożenia dla Ukrainy pojawił się podczas piątkowego wirtualnego szczytu japońskiego premiera Fumio Kishidy i prezydenta USA Joe Bidena. Dominowały Chiny i bezpieczeństwo w regionie Azji Wschodniej, bo te tematy są dla Tokio kluczowe. Jednak ważne miejsce w rozmowie zajęła sprawa, która elektryzuje obecnie Zachód i zmusza Amerykanów do budowania sojuszu na rzecz obrony Ukrainy przed rosyjską inwazją.

Premier Kishida „dał jasno do zrozumienia”, ujawnił anonimowo wysoki urzędnik Białego Domu, że w tej sprawie Japonia całkowicie stoi po stronie Stanów Zjednoczonych.

Czy to oznacza, że Tokio wspiera amerykańskie działania w Europie Wschodniej po to, by uzyskać od USA silniejsze gwarancje bezpieczeństwa w czasach agresywnej polityki Pekinu?

- Nie sądzę, by miałoby być coś za coś. Ja robię to, bo ty robisz tamto - nie jest właściwym podejściem. Uważam, że Japonia zajmie stanowcze stanowisko, jeżeli Rosja dokona inwazji na Ukrainę - wyraża, jak podkreśla, prywatną opinię dla „Rzeczpospolitej” Ichiro Fujisaki, emerytowany dyplomata, były wiceminister spraw zagranicznych i były ambasador Japonii w Waszyngtonie. Zrozumienia Tokio dla Kijowa wynika też z tego, że japońskie terytorium (Wyspy Kurylskie), „wciąż jest nielegalnie okupowane” przez Rosję.

Akio Kawato, inny pytany przez „Rzeczpospolitą” były japoński dyplomata (niższy rangą), a teraz publicysta, jest sceptyczny: - Jesteśmy za daleko od Europy, by sobie wzajem nieść realną pomoc, pozostają słowa wsparcia, też ważne, ale tylko słowa - mówi. Kawato wwyraża też wątpliwości co do amerykańskich gwarancji dla Japonii. „Stają się coraz bardziej względne”.

Czy Japonia przyłączy się do zachodnich sankcji na Rosję, gdy zdecyduje się ona zaatakować Ukrainę? W 2014 roku, po aneksji Krymu i rosyjskiej agresji w Donbasie, się przyłączyła. Dosyć niechętnie, jak komentowano, i w ograniczonym zakresie (m.in. dotyczyły pięciu rosyjskich banków), ale uczyniła to.

Ichiro Fujisaki uważa, że jeżeli USA i kraje europejskie teraz by wprowadziły sankcje, to Japonia powinna się dołączyć. Ale czy w podobnej skali, to należy rozważyć.

Podobnie można interpretować wypowiedzi nowego szefa japońskiej dyplomacji Yoshimasy Hayashiego. Hayashi wspominał o sankcjach (precyzyjniej o „odpowiednich środkach”) koordynowanych przede wszystkim z państwami G7.

To ta grupa jest dla Japonii głównym punktem odniesienia w polityce bezpieczeństwa, a nie na przykład UE czy NATO. Ale w jej skład, poza Japonią, wchodzą czołowe kraje NATO - USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Kanada i Włochy.