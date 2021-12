- Od jutra Niemcy przez rok będą sprawować prezydencję w grupie siedmiu gospodarczych potęg, krajów demokratycznych - G7 - ma powiedzieć w piątek Scholz w noworocznym orędziu, o czym informuje Reuters powołując się na szkic przemówienia, opublikowanego przez biuro prasowe niemieckiego rządu.



- Wykorzystamy naszą prezydencję do tego, aby ta grupa państw stała się pionierem - pionierem działań na rzecz neutralnego klimatycznie sposobu robienia biznesu i sprawiedliwego świata - powie kanclerz Niemiec.



Scholz, jeszcze jako minister finansów i wicekanclerz w rządzie Angeli Merkel sugerował, że UE powinna połączyć siły z krajami takimi jak USA, Kanada i Japonia, w celu stworzenia "klubu klimatycznego", którego członkowie ustaliliby wspólne zasady działania i wspólne standardy co do tego, w jaki sposób zmniejszyć emisję CO 2 .

Celem takiego "klubu" miałoby być nie tylko przyspieszenie globalnej zmiany na rzecz przyjaznej dla klimatu gospodarki, ale także uniknięcie podziałów ze względu na różne systemy "zielonych ceł".



- Międzynarodowa współpraca jest ważna. W świecie, który wkrótce będzie domem dla 10 mld ludzi, nasze głosy mogą być słyszane tylko wtedy, gdy występujemy w chórze z wieloma innymi - powie w piątek Scholz.

Kanclerz Niemiec zapowie też, że jego rząd będzie działał na rzecz wzmocnienia Unii Europejskiej. - Naszym celem jest suwerenna, silna Europa. Europa, która żyje zgodnie ze wspólnymi wartościami pokoju, praworządności i demokracji - ma powiedzieć.



W kwestii Ukrainy, zagrożonej inwazją Rosji, Scholz ma stwierdzić, że integralność terytorialna tego kraju musi być szanowana, a Niemcy będą współpracować blisko z sojusznikami w NATO na rzecz zapewnienia pokoju.



- Nienaruszalność granic jest najwyższym dobrem - i nie podlega negocjacji - stwierdzi niemiecki kanclerz.