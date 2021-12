Co dalej z polską polityką? W 2022 roku nie czekają nas najpewniej przyspieszone wybory, bo nie opłacają się ani PiS, ani opozycji. Za to możemy być świadkami kolejnych wstrząsów i przetasowań, które będą miały wpływ na nowe polityczne rozdanie i starcie o władzę w konstytucyjnym terminie. Oto najważniejsze pytania na następny rok w polityce.

Czy rząd wprowadzi obowiązek szczepień w walce z pandemią koronawirusa?

Pytanie numer jeden w 2022 r. dotyczy strategii walki z pandemią i wariantem Omikron. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił niedawno w rozmowie z Interią, że chce „iść na całość”. Czy oznacza to, że rząd przeforsuje – np. z Lewicą – obowiązkowe szczepienia? Byłby to moment przełomowy. I być może przełamanie też dla PiS – wrażenia niemocy z ostatnich miesięcy, zwłaszcza jeśli chodzi o pandemię.

Czy jesienią powstanie gabinet mniejszościowy premiera Morawieckiego?

W 2021 tektonicznym wstrząsem dla PiS było pozbycie się z układu rządowego Porozumienia Jarosława Gowina. Większość udało się utrzymać, chociaż jest ona krucha.

Pytanie, czy w przyszłym roku Jarosław Kaczyński zdecyduje się na kolejne wywrócenie stolika. Jeszcze bardziej spektakularne. I pozbędzie się z rządu Solidarnej Polski, dzięki czemu spróbuje odblokować sądownictwo czy kwestie pandemiczne – ze wsparciem części opozycji, zwłaszcza PSL i Lewicy.

Czy dojdzie do politycznego comebacku Jarosława Gowina?

Przez wiele lat liczni politycy i komentatorzy widzieli w Jarosławie Gowinie przyszłego premiera czy marszałka Sejmu. Gowin był przez lata postrzegany jako jeden z najważniejszych polityków, który z grupą swoich posłów miał wpływ na moderowanie tego, co robi PiS i Solidarna Polska na dziesiątkach płaszczyzn.

Teraz pytanie o Jarosława Gowina to pytanie o szansę na jego polityczny comeback w przyszłym roku. To będzie ważny czynnik w potencjalnej rekonfiguracji opozycji przed wyborami. Bo Gowin stawiał na współpracę z Hołownią i PSL, w bloku centrowym.

Czy prezydent Andrzej Duda pójdzie za ciosem po wecie w sprawie lex TVN?

Zaskakujące dla PiS weto w sprawie lex TVN każe postawić pytanie o polityczne plany i pomysły prezydenta Dudy w 2022 r. Można powiedzieć, że najbliższe 12 miesięcy pokażą, jakim politykiem naprawdę jest prezydent. Czy np. podejmie wprost wyzwanie i zaprezentuje własne projekty dotyczące zmian w sądownictwie? Czy będzie chciał doprowadzić do obniżenia temperatury politycznego sporu w kraju, spróbować wygasić np. konflikt z Brukselą? To wszystko wpłynie na obóz PiS i jego kondycję. Zwłaszcza jeśli na prezydenta w klubie PiS zaczną orientować się politycy młodszego pokolenia.

Co wymyśli Paweł Kukiz? I czy jego sojusz programowy z Jarosławem Kaczyńskim przetrwa kolejne miesiące.

Dla większości sejmowej nie ma obecnie nic ważniejszego niż pytanie o trwałość sojuszu z Pawłem Kukizem. W 2021 udało się wygrać PiS wszystkie kluczowe głosowania w sali sejmowej. Ceną jest realizacja postulatów Kukiza. Od jego postawy będzie więc zależeć to, na ile stabilne będzie poparcie dla rządu w Sejmie. Jak do tej pory Paweł Kukiz zapowiedział m.in. bezprogowe referenda lokalne. W realizacji jest jego flagowy pomysł, czyli sędziowie pokoju. Do zrobienia pozostała zmiana ordynacji wyborczej.

Kto obsłuży zieloną transformację?

W 2022 sprawy związane z energetyką wyjdą – być może już całkowicie – na pierwszy plan polityki, tak jak w latach poprzednich były to kwestie zdrowotne. Wszystko za sprawą transformacji energetycznej, europejskiego Zielonego Ładu i oczywiście cen energii. To ostatnie w nowym roku przestanie być kwestią omawianą w debacie, stanie się kwestią praktyczną, bo wyborcy zobaczą na własne oczy nowe rachunki.

I tu pojawia się pytanie, kto będzie najbardziej wiarygodny w sprawach energetycznych. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” w roli strażnika zielonej transformacji – zwłaszcza jej efektów dla ludzi mniej zamożnych, spoza dużych miast – ustawił się lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. On bardzo wcześnie zaczął mówić o wyzwaniach z tym związanych.

Ale w polityce zawsze jest bardzo ostra konkurencja. Dużo o energii i ryzyku dla Polski mówi przecież Solidarna Polska, swój plan pokazał już Szymon Hołownia, w przyszłym roku kongresy programowe – w tym o energii – organizuje PO. A nowym językiem o energetyce mówi też od pewnego czasu premier Mateusz Morawiecki, zwłaszcza w odniesieniu do UE. Jednak to Kołodziejczak był tam wcześniej.

Czy powstanie nowa partia liberalna?

Od kilku tygodni w Warszawie słychać, że przed kolejnymi wyborami może powstać kolejny byt na scenie politycznej. Tym razem ma być to partia liberalna, przede wszystkim w sferze światopoglądowej. Rozmowy o różnych możliwościach i scenariuszach trwają. Partia byłaby kolejnym już ryzykiem na scenie politycznej dla Lewicy. Bo obecnie duża grupa jej wyborców to właśnie liberalni mieszkańcy największych miast. Ich odkrojenie od Lewicy i przejęcie przez nowy byt byłoby kolejnym strategicznym wyzwaniem na 2022 i 2023 rok. W tym tkwi też pytanie o strategię Donalda Tuska i jego pomysły. Powrót byłego premiera zmienił opozycję, a sam Tusk zapowiada teraz nacisk na program i ofertę.