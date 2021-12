W czwartek agencja AP podała, że telefon komórkowy Brejzy został zhakowany za pomocą Pegasusa 33 razy w 2019 roku. Do włamań z użyciem Pegasusa na telefon obecnego senatora dochodziło w czasie, gdy polityk prowadził kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej AP ujawniło, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha. O użyciu Pegasusa przeciwko nie informowała też prokurator Ewa Wrzosek.

Czytaj więcej Polityka Brejza: Dlaczego mnie inwigilowano? Nagrody w rządzie Szydło, Amber Gold... Jestem w 100 proc. pewien, że byłem inwigilowany przez system Pegasus - mówił w rozmowie z TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza.

Wiceminister rozwoju, Olga Semeniuk, pytana w poniedziałek w Radiu Zet o inwigilację z użyciem Pegasusa stwierdziła m.in. że "nie ma nic do ukrycia". - I gdybym była podsłuchiwana, lub w jakikolwiek sposób inwigilowana, jako osoba publiczna, jako wiceminister, również radna Warszawy, nie miałabym z tym żadnego problemu - przekonywała.

- Każda osoba powinna mieć swoją prywatność. Jakiekolwiek inwigilowanie musi być poprzedzone zgodą sądu i postępowaniem prokuratorskim. Kropka. Tak jest w demokratycznym państwie - ocenił Szłapka.

- To jest sprawa kryminalna, to jest zbrodnia w zasadzie. To jest sprawa, która ma wielokrotnie większy ciężar gatunkowy niż Watergate. Tu mamy prawdopodobnie do czynienia z wykorzystaniem całego aparatu państwa, by podsłuchiwać osoby, które z punktu widzenia obecnej władzy są groźne. To jest wykorzystanie najbardziej zaawansowanego programu, który został stworzony do walki z terroryzmem, a więc w czasach normalnych, pokojowych, w ogóle nie powinien być wykorzystywany. W demokratycznym państwie to się nie powinno wydarzyć, a skoro do tego doszło to powinno dojść do tsunami, które zmiecie cały rząd - ocenił poseł.

- Izrael nie chce już Polsce przekazywać licencji, co pozwala wnioskować na to, że taka licencja była Polsce przekazana. Strona izraelska uznała, że małpie trzeba tę brzytwę zabrać, bo nie umie się nią posługiwać i posługuje się nią niezgodnie z przeznaczeniem - zauważył też Szłapka.

- Oni są gotowi inwigilować polityków opozycji i pewnie też własnego obozu, i pozwalać na to, by w obcym państwie były gromadzone teczki na przyszłych i obecnych polityków. To jest działanie przeciwko artykułowi 130 Kodeksu karnego, działanie na rzecz obcego wywiadu, przestępstwo zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności. Takie rzeczy może robić tylko zdrajca albo głupiec - mówił też Szłapka zwracając uwagę, że Polska nie ma pełnej kontroli nad informacjami pozyskiwanymi za pomocą Pegasusa, które mogą być archiwizowane w "miejscu pochodzenia programu", czyli Izraelu.