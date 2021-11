Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy, według którego pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19 i przenosić niezaszczepionych na inne stanowisko, w podmiotach leczniczych będzie można wprowadzać obowiązek szczepień na COVID-19, a przedsiębiorstw, w których wszyscy będą zaszczepieni, nie będą dotyczyły żadne restrykcje, wprowadzane w związku koronawirusem SARS-CoV-2. Wcześniej projekt zakładający nadanie pracodawcom uprawnień do weryfikowania, czy pracownicy są zaszczepieni był projektowany jako rządowy. Do tej pory projekt poselski nie wpłynął do laski marszałkowskiej.

Na środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) zaprosiła przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na spotkanie "ponad podziałami" w sprawie projektu dotyczącego walki z koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19.

"Jako Koalicja Obywatelska zdajemy się na ekspertów Rady Medycznej"

Pytany o tę sprawę w Radiu Zet były szef PO Borys Budka powiedział, że nie wie, o czym będzie spotkanie.

Czytaj więcej Polityka Elżbieta Witek o walce z COVID-19: Nic nie poszło nie tak ze strony rządu. Wirus zaczął mutować - Uważam, że w przeciwieństwie do innych krajów Polska radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, bo dzisiaj, kiedy mamy tę czwartą falę, my naprawdę nie mamy problemu, uruchamiamy szpitale tymczasowe, miejsc w szpitalach nie brakuje, lekarze są również gotowi do podjęcia pracy - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odnosząc się do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.

- Pani marszałek zaprosiła jednym zdaniem na spotkanie w sprawie związanej z pandemią i utrzymujących się obostrzeń - tak brzmi zaproszenie. Ja oczekuję, że marszałek przedłoży jakiś dokument, który chciałaby, żeby poddany był naszej weryfikacji czy ocenie. Do tej chwili takiego dokumentu nie otrzymałem. Mam nadzieję, że do tego spotkania cokolwiek wpłynie, żebyśmy mieli nad czym pracować - oświadczył.

- My mówimy wyraźnie - jest Rada Medyczna przy premierze, to są eksperci. My jako Koalicja Obywatelska zdajemy się na nich - zadeklarował szef klubu KO.

- Mówimy tak: Rada Medyczna niech da rekomendacje, niech rząd je przyjmie jako swoje i wtedy będziemy te rekomendacje popierać. Uważamy, że eksperci w tej sprawie powinni mieć głos - zaznaczył.

"Absolutnie nie powinno być lockdownu"

- Nie pozwolimy na jedno - nie pozwolimy na to, by nieudolność tego rządu spowodowała w Polsce lockdown. Przestrzegaliśmy przed tym od sierpnia - mówił Borys Budka.

- Przewodniczący Donald Tusk mówił wyraźnie: zajmijcie się już teraz wprowadzaniem odpowiednich regulacji, bo może się okazać, że na święta (Bożego Narodzenia) będziecie chcieli zamknąć Polskę - dodał.

Pytany o projekt dotyczący umożliwienia pracodawcom sprawdzania, czy pracownicy się zaszczepili szef klubu PO mówił, że to nie jest tak, że wystarczy wprowadzić jeden przepis. - To kwestia prywatności, ochrony danych, danych wrażliwych - podkreślił.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Kidawa-Błońska o stosowaniu paszportów covidowych: Niepopularne, ale konieczne - Na razie z tego nic nie wynika, że pani marszałek po raz pierwszy dostrzegła opozycję i to, że z opozycją warto rozmawiać - mówiła w TVN24 wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiąc o spotkaniu marszałek Sejmu z opozycją, którego tematem ma być projektu przepisów służących walce z epidemią koronawirusa, którą PiS miałby przyjąć przy współpracy opozycji.

Według nieoficjalnych doniesień Interii, możliwe, że od 1 grudnia rząd wprowadzi kolejne ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Tzw. obostrzenia miałyby dotyczyć np. ograniczenia liczby klientów w sklepach czy restauracjach.

- Ja nic o tych planach nie wiem - skomentował Budka dodając, że nie widział oficjalnego stanowiska Rady Medycznej w tej sprawie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Bruksela: Protest przeciw covidowej polityce władz. Doszło do zamieszek W marszu "Razem dla wolności" dziesiątki tysięcy osób demonstrowały w Brukseli przeciw restrykcjom wprowadzanym przez władze Belgii w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. Doszło do starć z policją.

Pytany w Radiu Zet o lockdown na Boże Narodzenie były przewodniczący Platformy Obywatelskiej odparł: - Absolutnie nie powinno być lockdownu, bo lockdown będzie tylko dowodem niekompetencji tego rządu. Polacy boją się lockdownu, nie chcą tracić pracy.

"Nie mamy w statucie zapisu, że osoba niezaszczepiona nie może należeć do Platformy."

Czy Budka popiera lockdown tylko dla osób niezaszczepionych na COVID-19? - Chcemy poznać jakie są rekomendacje ekspertów Rady Medycznej, natomiast jeśli będzie o lockdownie decydował Sasin, Suski, Kowalski, Ziobro czy nawet premier Morawiecki, to jestem najgorszych obaw - odparł szef klubu KO przypominając decyzję z zeszłego roku o zamknięciu lasów w związku z koronawirusem.

Były szef PO był też pytany, ilu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej zaszczepiło się przeciw COVID-19. - Z tego, co wiem, prawie wszyscy - odrzekł

Czy niezaszczepieni zostaną usunięci z klubu i partii? - Nie mamy w statucie zapisu, że osoba niezaszczepiona nie może należeć do Platformy. Ja gorąco zachęcam (do szczepień na COVID-19 - red.) - oświadczył Borys Budka.