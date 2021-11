Na kilkuminutowym nagraniu publikowane są przebitki z ostatnich zdarzeń, do których dochodziło na granicy polsko-białoruskiej.

Na filmie widać m.in. migrantów, którzy rzucają kamieniami w stronę polskich funkcjonariuszy i próbują zniszczyć ustawione ogrodzenie. W ich stronę wystrzeliwany jest strumień wody z armatki.

- Zwracam się do was, ponieważ Europa, nasz wspólny dom, jest zagrożona. Na granicy polsko-białoruskiej trwa wojna hybrydowa, którą Aleksander Łukaszenko, przy wsparciu Władimira Putina, wypowiedział całej Unii Europejskiej - mówi premier Mateusz Morawiecki.

- To może wyglądać jak kryzys migracyjny, ale tym nie jest. To kryzys polityczny wywołany w konkretnym celu. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie, pierwszy raz od zakończenia zimnej wojny. W ostatnich tygodniach dostarczyliśmy dowody, że reżim białoruski sprowadza na granice migrantów, by przetransportować ich później do Europy Zachodniej. Dzisiaj celem jest Polska, ale jutro będą to Niemcy, Belgia, Francja lub Hiszpania - tłumaczy szef rządu.

Morawiecki dodaje, że presja ze strony prezydenta Rosji jest już odczuwalna w Europie w postaci rosnących cen energii. - To dopiero początek, dyktatorzy się nie zatrzymają. Chcę zapewnić, że Polska nie ulegnie szantażowi. Zrobimy wszystko, by zatrzymać zło, które zagraża Europie. Od wieków Polska strzegła naszego wspólnego domu, gdy trzeba było stawić czoła najeźdźcom, a następnie dyktaturze, zawsze staliśmy w pierwszym szeregu. To była polska solidarność z innymi wolnymi krajami, długo przed powstaniem Unii Europejskiej i NATO. Apeluję do wszystkich ludzi wolnego świata: Polska, Litwa i Łotwa potrzebują dziś waszego wsparcia. Chce podziękować wszystkim, którzy wsparli nasze działania na granicy. Dziękuję członkom UE, Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym. Zawiązaliśmy sojusze, by w trudnych czasach móc być razem, nie oddzielnie. By wspierać się i nie pozwolić się podzielić. Bez względu na to, gdzie żyjemy, wszyscy wiemy, że gdy ktoś próbuje się włamać do twojego domu, bronisz go. Ta zasada dotyczy również granic państwowych, granic Unii Europejskiej i NATO. Stańmy razem, brońmy Europy - zakończył premier.