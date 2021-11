Kanclerz Merkel po raz pierwszy rozmawiała z Łukaszenką w poniedziałek. Był to pierwszy kontakt zachodniego przywódcy z białoruskim dyktatorem od wyborów prezydenckich na Białorusi z 2020 roku. UE i państwa będące członkami Unii Europejskiej nie uznają Łukaszenki za prezydenta.

Informację o rozmowie przywódców Niemiec i Białorusi skomentował prezydent Andrzej Duda. - Jesteśmy suwerennym państwem, które ma prawo samo decydować o sobie i będziemy to prawo egzekwowali w sposób bezwzględny - powiedział.

- Polska nie uzna żadnych ustaleń, które zostaną podjęte, jak to się mówi, ponad naszymi głowami; że jeżeli ma dojść do jakichś ustaleń, które miałyby być dla Polski, dla polskich władz wiążące, czy które polskie władze miałyby w jakiś sposób wykonywać, to owszem, ale to będą ustalania, które są podjęte wyłącznie przez nas, tzn. w tych formatach, w których my bezpośrednio uczestniczymy, w których Polska bezpośrednio jest reprezentowana na odpowiednim dla danego formatu poziomie i że w związku z tym żadnych innych ustaleń po prostu nie uznamy i nie wypełnimy ich, bo nie będziemy wykonywali niczego, co jest podjęte poza nami - dodał.

Jak informują białoruskie media, w środę Merkel ponownie skontaktowała się z Łukaszenką.

"Strony doszły do pewnego porozumienia, jak postępować i jak rozwiązywać istniejące problemy. Prezydent Białorusi i Kanclerz Niemiec zgodzili się, że cały problem powinien zostać podjęty na szczeblu Białoruś - UE, a odpowiedni urzędnicy obu stron powinni niezwłocznie przystąpić do rozmów w celu rozwiązania istniejących problemów" - przekazała służba prasowa Łukaszenki