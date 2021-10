Jarosław Gowin skomentował dziś w mediach społecznościowych słowa Mateusza Morawieckiego, które padły w wywiadzie dla "Financial Times". Morawiecki powiedział w rozmowie z prestiżowym dziennikiem "Financial Times", że Unia Europejska stawia Polsce żądania przystawiając jej "pistolet do głowy" oraz że UE może rozpocząć III wojnę światową. Gowin uznał, że to "prężenie muskułów".



Na wpis byłego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości zareagował europoseł PiS, wiceprezes tej partii, Joachim Brudziński.

"Szanowny Jarosławie mogłeś być jako wicepremier politykiem, który razem z Mateuszem Morawieckim przejdzie do historii jako ten,który wspiera rozwój Polski, zarówno tej metropolitarnej i tej gminnej i powiatowej" - napisał Brudziński (pisownia oryginalna - red.).

Wiceprezes PiS dodał, że Gowin tym samym wybrał "rozkładówkę w Gazecie Wyborczej" i opozycję totalną.

