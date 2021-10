Analitycy uważają, że test pocisku SLBM nowego typu przybliża Koreę Północną do tego, by do służby w siłach zbrojnych tego kraju wszedł okręt podwodny uzbrojony w pociski balistyczne. O teście pocisku informowała we wtorek armia Korei Południowej. Strona południowokoreańska kilka godzin po teście sugerowała, że wystrzelony ze wschodniego wybrzeża Korei Północnej pocisk to rakieta SLBM.

Biały Dom wezwał Koreę Północną, by powstrzymała się od dalszych "prowokacji". Rzecznik Białego Domu, Jen Psaki poinformowała we wtorek, że USA pozostają otwarte w rozpoczęcie rozmów dyplomatycznych z Koreą Północną na temat jej programu zbrojeń. Pjongjang jak dotąd odrzucał taką możliwość oskarżając Waszyngton i Seul, że te mówią o dyplomacji, a jednocześnie zwiększają napięcie na Półwyspie Koreańskim przez swoje działania militarne, takie jak wspólne ćwiczenia armii USA i Korei Południowej.



USA i Wielka Brytania chcą, by najnowszym testem broni rakietowej przeprowadzonym przez Koreę Północną zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Poprzedni test rakiety SLBM miał miejsce w Korei Północnej w 2016 roku. Pocisk wystrzelono wówczas z tego samego okrętu, z którego zrobiono to we wtorek - podała północnokoreańska agencja KCNA. To eksperymentalny okręt podwodny klasy Sinpo - dotychczas w siłach zbrojnych Korei Północnej służbę pełni tylko jeden okręt tego typu.

Na zdjęciach opublikowanych przez KCNA widać smuklejszą i mniejszą rakietę niż ta, którą testowano w 2016 roku. Może to być rakieta, którą Korea Północna po raz pierwszy zaprezentowała na targach zbrojeniowych w Pjongjangu, w ubiegłym tygodniu. Zmniejszenie rakiety SLBM oznacza, że na pokład okrętu podwodnego rakiet takich może wejść więcej, choć zapewne mają one mniejszy zasięg. Kim Dong-yup, były oficer marynarki Korei Południowej ocenił, że rakieta testowana we wtorek może być zmodernizowaną wersją rakiety balistycznej krótkiego zasięgu KN-23, którą testowano już w 2019 roku.



Korea Północna przeprowadzała w ostatnich latach testy rakiet krótkiego zasięgu, które - według analityków - są projektowane tak, aby mogły uniknąć zniszczenia przez system obrony rakietowej Korei Południowej.