- Dziś wzywam kolejnych pracodawców do działania - powiedział Biden.

Reklama

- Mój przekaz brzmi: Wymagajcie szczepień od swoich pracowników. Dzięki szczepieniom zdołamy ostatecznie pokonać tę pandemię. Bez nich czekają nas niekończące się miesiące chaosu w szpitalach, szkód dla gospodarki i niepokoju w szkołach - dodał.



W ubiegłym miesiącu Biden nakazał, by wszyscy pracownicy administracji federalnej zostali zaszczepieni. Z kolei prywatni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 100 pracowników, mają wymagać od zatrudnionych zaszczepienia się do 8 grudnia, a wobec niezaszczepionych stosować cotygodniowe testy na COVID-19. Wymóg ten obejmie 100 mln osób, 2/3 amerykańskich pracowników.

1 400 Tyle zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 osób umiera obecnie średnio w ciągu doby w USA

Biden chwalił decyzję United Airlines, linii lotniczych, które nakazały swoim pracownikom, by zaszczepili się w pełni na COVID-19 do końca października. To pierwsze amerykańskie linie lotnicze, które wprowadziły taki wymóg.



Reklama

Prezydent USA zapewnił, że wymaganie od pracowników szczepień cieszy się poparciem opinii publicznej, a ekonomiści z Wall Street są zgodni co do tego, że wyższy odsetek zaszczepionych przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia liczby miejsc pracy.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia USA: Szczepienia trzecią dawką nie będą powszechne. Jest decyzja FDA Federalna Agencja ds. Żywności i Leków wydała zgodę na szczepienia trzecią dawką szczepionki na COVID-19 Pfizer/BioNTech osób mających więcej niż 65 lat, a także osób narażonych na ostry przebieg COVID-19 i osób, które są regularnie narażone na kontakt z koronawirusem.

USA, kraj najciężej dotknięty pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (po zakażeniu koronawirusem zmarło ponad 700 tys. Amerykanów), mierzą się obecnie z kolejną falą epidemii napędzaną transmisją wariantu Delta.

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) podały, że choć liczba hospitalizacji chorych na COVID-19 w USA zmniejszyła się w ostatnich siedmiu dniach, to dobowa liczba zgonów chorych na COVID-19 wciąż wynosi średnio ponad 1 400 dziennie, przy czym umierają głównie ci zakażeni, którzy nie byli zaszczepieni.