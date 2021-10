Horała był pytany jaka będzie reakcja państwa polskiego, na niewpuszczenie do Wielkiej Brytanii polskiego dziennikarza Rafała Ziemkiewicza, co miało być spowodowane głoszonymi przez niego poglądami.



- Każdy kraj ma prawo decydować kogo wpuszcza. Jeżeli Wielka Brytania chciałaby wprowadzić cenzurę prewencyjną i represjonować za poglądy, to może, bo jest suwerennym krajem. Rafał Ziemkiewicz został prawdopodobnie oczerniony i to wymaga wyjaśnienia. Nie miał możliwości (Ziemkiewicz) ustosunkować się do tych zarzutów i nie miał możliwości na nie odpowiedzieć - skutkiem tego nie został wpuszczony do państwa. Pani ambasador (Wielkiej Brytanii w Polsce) została zaproszona do MSZ-u i zobaczymy, jakie wyjaśnienia przedstawi. Od tego zależy dalsze procedowanie w tej sprawie - wyjaśnił przedstawiciel rządu.

Wiceminister oskarżył część środowisk sędziowskich o stronniczość i współpracę z opozycją.

- Mamy do czynienia z pełzającym rokoszem części środowiska sędziowskiego. Pewna grupa sędziów zaczęła nie uznawać obowiązującego w Polsce prawa i orzekać według swojego zdania. Jak nie podoba im się jakiś sędzia, to przyjmują, że wyrok przez niego wydany jest obciążony jakimiś wadami i tym samym jest nie obowiązujący. Na dłuższą metę grozi to anarchizacją i naruszaniem porządku prawnego - ostrzegał gość Polskiego Radia.

Horała odniósł się także do konfliktu Polski z instytucjami UE, co rzutuje na szybkość wprowadzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

- Wszystkie wątpliwości KE zostały wyjaśnione - w sensie merytorycznym KPO został zatwierdzony. Polska nie powinna już czekać na wdrożenie go, ale rozumiem, że jest to próba budowania politycznego nacisku na Polskę i tego, żeby Polska - obawiając się utraty tych pieniędzy - zaczęła się słuchać władz, które nie zostały wybrane w Polsce i nie mają demokratycznej legitymacji polskiego wyborcy - skomentował polityk.