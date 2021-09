Brytyjscy kierowcy godzinami poszukiwali otwartych stacji paliw lub czekali w długich kolejkach do dystrybutorów, aby napełnić swoje zbiorniki. Na dziesiątkach stacji benzynowych pojawiły się tabliczki z informacjami o braku paliwa.

Niedobór kierowców ciężarówek po brexicie, pogłębiony przez wstrzymanie testów na prawo jazdy epidemii koronawirusa i odejście ludzi z branży transportowej, wywołał chaos w łańcuchach dostaw. Eksperci ostrzegają o możliwości niedoboru towarów i wzrostu cen przed świętami.

Władze postawiły ograniczoną liczbę wojskowych kierowców cystern w stan gotowości, aby w razie potrzeby móc ich rozmieścić w celu dostarczenia paliwa.

Sekretarz ds. transportu Grant Shapps i niektórzy operatorzy stacji benzynowych zgłosili, że sytuacja wydaje się ustępować, ponieważ rezerwy na niektórych stacjach benzynowych zostały uzupełnione.

- Zaczynamy widzieć bardzo nieśmiałe oznaki stabilizacji, które nie będą jeszcze widoczne w kolejkach - powiedział Shapps.

- Im szybciej wszyscy wrócimy do naszych normalnych nawyków zakupowych, tym szybciej zostanie to rozwiązane. Apeluję do społeczeństwa, aby to zrobić. W szczególności, koniec z butelkami po wodzie na stacjach benzynowych: to niebezpieczne i niepomocne - dodał.

Przedstawiciele branży przekazali, że najgorzej sytuacja wygląda w Londynie i innych angielskich miastach, gdzie wiele stacji benzynowych pozostało zamkniętych. Na niektórych stacjach doszło do bójek, gdy kierowcy walczyli o paliwo. Na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać było, jak niektórzy ludzie napełniają paliwem stare butelki po wodzie.

Pojawiły się także apele o przyznanie pierwszeństwa lekarzom, personelowi medycznemu i innym pracownikom, którzy muszą zatankować swoje samochody, aby utrzymać pracę szpitali i opieki społecznej.