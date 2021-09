Ishiba, który w sondażach popularności potencjalnych kandydatów na premiera, przeprowadzanych w ostatnich dniach w Japonii, zajmował drugie miejsce, poparł przed zapowiedzianym na 29 września wyborem lidera Partii Liberalno-Demokratycznej lidera tych sondaży, Taro Kono, ministra, który w rządzie Yoshihide Sugi odpowiada za program szczepień.

Suga 3 września ogłosił niespodziewanie, że nie będzie ubiegać się o przedłużenie mandatu przewodniczącego partii. Jak mówił chce skupić się na walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Japonii. W ostatnich tygodniach poparcie dla Sugi spadło do rekordowo niskiego poziomu, co jest efektem m.in. niezadowolenia z nieskutecznej walki japońskiego rządu z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Suga podjął też decyzję, wbrew opinii większości Japończyków, by w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego w Tokio zorganizować w kraju igrzyska olimpijskie.

33 proc. Taki odsetek uczestników sondażu w dzienniku "Asahi" wskazał Taro Kono jako najlepszego kandydata na nowego premiera

Decyzja Ishiby o poparciu Kono w walce o fotel premiera zwiększa znacznie szanse tego drugiego. Były minister obrony cieszy się dużą popularnością wśród szeregowych członków partii.



Wyboru przewodniczącego partii dokonują parlamentarzyści Partii Liberalno-Demokratycznej oraz inni działacze partii wysokiego szczebla, ale z pewnością wezmą oni pod uwagę sondaże mówiące o popularności kandydatów wśród wyborców, ponieważ nowy lider i nowy premier poprowadzi partię do wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią tego roku.



58-letni Kono ogłosił już wcześniej, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii. O stanowisko to zamierzają też rywalizowąć były szef MSZ, Fumio Kishida i była szefowa MSW, Sanae Takaichi.



W sondażu opublikowanym przez dziennik "Asahi" w weekend 33 proc. respondentów wskazało Kono jako najlepszego kandydata na nowego premiera. 16 proc. uznało, iż najlepszym kandydatem jest Ishiba, a 14 proc. - że Kishida.



Kono swoją popularność buduje m.in. na obecności w mediach społecznościowych - prowadzi konto na Twitterze po angielsku i japońsku, obserwuje go tam 2,4 mln osób.