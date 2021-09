Rada Edukacji hrabstwa Los Angeles jednogłośnie poparła wprowadzenie obowiązku szczepień dla uczniów, mimo sprzeciwu części rodziców, którzy martwią się o to, czy szczepionki są bezpieczne i podkreślają, że mają prawo do podejmowania własnych decyzji ws. zdrowia swoich dzieci.



- Nie postrzegam tego jako twojego czy mojego wyboru - mówiła członkini Rady, Jackie Goldberg. - Postrzegam to jako konieczność z punktu widzenia społeczności. To oznacza, że ludzie muszą robić rzeczy, z którymi nie czują się dobrze, co do których nie są pewni, nawet jeśli wiążą się one z ryzykiem - dodała.



Od głosu musiał wstrzymać się członek Rady, Scott Schmerelson, który jest akcjonariuszem koncernu Pfizer. Po głosowaniu powiedział jednak, że popiera decyzję ws. obowiązku szczepień uczniów.



Obowiązek szczepień ma dotyczyć wszystkich z ponad 600 tysięcy uczniów w hrabstwie Los Angeles, którzy mają 12 lub więcej lat, chyba, że względy medyczne, albo wyznawane wierzenia, nie pozwalają im na przyjęcie szczepionki.

Już wcześniej Rada wprowadziła obowiązek szczepień pracowników szkół.



Obowiązek szczepień nie dotyczy niewielkiego odsetka uczniów, których rodzice zdecydowali się na domowe nauczanie.

W maju Federalna Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała zgodę na szczepienie dzieci w wieku 12 i więcej lat przeciw COVID-19 szczepionką Pfizer/BioNTech

Blisko 73 proc. uczniów w okręgu szkolnym Los Angeles to Latynosi. Członkowie Rady zapowiedzieli, że podejmą próby przekonania ich rodziców w kwestii bezpieczeństwa szczepień. Zwrócili przy tym uwagę, że wielu rodziców tych dzieci nie ufa władzom.



W czasie posiedzenia Rady rodzice sprzeciwiający się obowiązkowi szczepień pytali, czy mogą pozwać władze okręgu szkolnego mogą zostać pozwane, jeśli u dziecka pojawią się efekty uboczne szczepienia.



Prezydent Joe Biden w czwartek wezwał do wprowadzania obowiązków szczepień, w tym dla pracowników szkół.



Wcześniej co najmniej jeden okręg szkolny na przedmieściach Los Angeles, Culver City, wprowadził już obowiązek szczepień dla uczniów.



