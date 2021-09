Sondaż Nanos Research przeprowadzony dla CTV w niedzielę wskazuje, że Konserwatywna Partia Kanady może liczyć na 34,9 proc. głosów w wyborach, podczas gdy Liberalna Partia Kanady Trudeau ma poparcie na poziomie 33,4 proc. Lewicowa Nowa Partia Demokratyczna uzyskała 18,9 proc. poparcia.

Dzień wcześniej w sondażu tego samego instytutu dla CTV poparcie dla konserwatystów wyniosło 35,5 proc., a dla liberałów - 33 proc.



W niedzielę Erin O'Toole wycofał się ze swojej wyborczej obietnicy dotyczącej wyeliminowania zakazu posiadania niektórych rodzajów broni długiej, co jest w Kanadzie bardzo delikatną kwestią po strzelaninach, do jakich doszło w kraju w ostatnich latach. Trudeau wykorzystał tę woltę na zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do ataku na rywala, któremu zarzucił, że ten "zrobi wszystko, by zostać wybranym".

- To nie przywództwo - mówił premier Kanady do swoich zwolenników w Ontario.

Po tym jak O'Toole skrytykował Trudeau za rozpisanie przedterminowych wyborów (kadencja parlamentu kończyła się za dwa lata) w czasie czwartej fali epidemii koronawirusa w Kanadzie, Trudeau zaatakował swojego rywala za to, że ten sprzeciwia się obowiązkowi szczepień na COVID-19.



Trudeau mówił, że O'Toole sprzyja antyszczepionkowcom, tak jak sprzyjał zwolennikom liberalizacji dostępu do broni.

1,5 pkt. proc. Tyle wynosi przewaga Konserwatywnej Partii Kanady nad Liberalną Partią Kanady w ostatnim sondażu

- Kanadyjczycy zaczynają widzieć, jaką przyszłość oferuje im Erin O'Toole, przyszłość nijakiego, słabego przywództwa, które nie broni tego, w co wierzy, nie mówi Kanadyjczykom w co rzeczywiście wierzy - mówił.



O'Toole, przemawiając w Kanadzie odmówił odpowiedzi na pytanie ilu kandydatów jego partii w wyborach nie zaszczepiło się na COVID-19. Zapewnił, że ci, którzy nie są zaszczepieni, testują się codziennie.



Lider Konserwatywnej Partii Kanady podkreślił, że jego stanowisko wobec szczepień skupia się na przekonywaniu do nich i akcji informacyjnej, ale "szanuje decyzje ws. zdrowia podejmowane przez ludzi".



