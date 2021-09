Macierewicz mówił o potencjalnym zagrożeniu dla Polski ze strony Rosji i Białorusi.

- Rosja i Białoruś będą dążyć do zwiększenia poczucia zagrożenia Polski. Nie ma wątpliwości, że szykują dalszy agresywny krok w wojnie hybrydowej, która została niedawno rozpętana. Czy zostanie on podjęty podczas ćwiczeń Zapad 1 - nie wiem, ale trzeba to brać pod uwagę - stwierdził były minister MON-u

Wiceprezes PiS-u uzasadniał decyzję rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Dramat smoleński był pierwszą wielką agresją Rosji na Polskę

- Wschodnia granica Polski jest zagrożona i będzie to zagrożenie długotrwałe. Trzeba było podjąć natychmiast takie kroki, które uniemożliwią zwiększenie zagrożenia dla Polski oraz stworzenie pretekstu przez Rosję i Białoruś, dzięki któremu mogłyby dokonać aktu agresji militarnej - wyjaśnił.

Macierewicz był również pytany o powody, dla których politycy opozycji są przeciwni wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią.

- To jest spuścizna "Okrągłego Stołu", czyli układu prorosyjskiego, który obejmował dużą część administracji, a dzisiaj obejmuje dużą część opozycji. Opozycja stała się dziś fragmentem działań antypolskich. Mamy do czynienia z zespołem środowisk politycznych, które uważają, że mogą wykorzystać agresję i nacisk polityczny na Polskę do obalenia polskiego rządu. Ci ludzie są gotowi wykorzystać siły zewnętrzne do uzyskania władzy w Polsce - przekonywał gość Polskiego Radia.

Polityk wskazywał na długotrwałą agresję ze strony Federacji Rosyjskiej wobec Polski.

- Zaczęło się od "dramatu smoleńskiego" - to była pierwsza wielka agresja Rosji na Polskę. To była zapowiedź długofalowej akcji przeciwko flance wschodniej i niepodległości państw Europy Środkowej. Kolejnym etapem agresji było porwanie polskiego samolotu i akt terrorystyczny wobec jednego z pasażerów. Aprobata ze strony polskich środowisk postkomunistycznych i liberalnych dla tego typu działań jest nie tylko skandaliczna, ale jest także przestępstwem wymierzonym w bezpieczeństwo Polski - stwierdził przewodniczący komisji smoleńskiej.