Z ulgi skorzystamy w zeznaniu rocznym. Musimy w nim podać numer PESEL żołnierzy, liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby oraz informacje o tym, czy firma jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub zatrudnia co najmniej pięciu pracowników (oznacza to, że w formularzach rocznych deklaracji pojawią się nowe rubryki). Na żądanie skarbówki trzeba będzie przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do ulgi (wprowadzanie takiego przepisu wydaje się akurat zbędne, bo przecież fiskus może weryfikować podatkowe rozliczenia).

Ulga od żołnierza WOT. Na etacie, dla płacących PIT i podatników CIT

Odliczenie nie może przekroczyć uzyskanego w danym roku firmowego dochodu. Jeśli ulga jest wyższa niż ten dochód (albo przedsiębiorca ma stratę), można wykorzystać odpis w kolejnych pięciu latach.

Ulga przysługuje na każdego żołnierza na etacie. Ale nie może być w firmie udziałowcem, akcjonariuszem ani wspólnikiem. Drugi warunek: pracodawca musi ponosić na jego rzecz miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj więcej Prawo w Firmie Urlop wypoczynkowy nie dla żołnierza wojsk obrony terytorialnej Pracownik powołany do odbycia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie ma gwarantowany na ten okres urlop bezpłatny. Nawet na jego prośbę szef nie może mu wtedy udzielić urlopu wypoczynkowego.

Z ulgi skorzystają zarówno przedsiębiorcy płacący PIT, jak i podatnicy CIT. W projekcie nie ma natomiast nic o ryczałtowcach.

Nowe przepisy mają wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przy obliczaniu czasu pełnienia służby uwzględnia się również okresy sprzed wejścia w życie nowelizacji.