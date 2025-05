Materiał powstał we współpracy z PwC Polska

Z początkiem lutego 2026 r. zacznie się w Polsce rewolucja w fakturowaniu. Tego dnia podatnicy VAT o rocznych obrotach przekraczających 200 mln zł zaczną wystawiać elektroniczne faktury według nowego wzoru. Nie wyślą ich wprost do swojego klienta, ale do administracji skarbowej, a ta ją zarejestruje i dopiero wtedy przekaże ją nabywcy towarów czy usług. Krajowy System e-Faktur, bo o nim mowa, będzie wymagał jednak wielu przygotowań ze strony przedsiębiorców.

Przygotowania do KSeF to nie tylko zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. W dużych firmach niezbędne jest m. in. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur, czy też ustalenie obiegu informacji niezbędnych do ich wystawiania. Praktycznie wszyscy podatnicy VAT będą musieli zweryfikować swoje umowy z kontrahentami, określając jednoznacznie, że wyłącznie e-faktury są dokumentami handlowymi.

Nowy obowiązek dla największych

W dużych firmach na cyfryzację sfery VAT nałoży się też inny obowiązek, dotyczący rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych. Otóż podatnicy CIT osiągający roczne obroty powyżej 50 mln euro będą obowiązani do wysyłania administracji skarbowej tzw. plików JPK_CIT.

Pierwsze takie rozliczenie, dotyczące roku obrotowego, zaczynającego się w 2025 r. trzeba będzie wysłać do 31 marca 2026 r. Plik JPK_CIT zapewni w praktyce ujednolicenie planu kont, a to może być ogromnym ułatwieniem dla kontrolerów z administracji skarbowej.

Także dla samych podatników ten aspekt cyfryzacji może być pożyteczny pod względem uporządkowania danych. Jednak, podobnie jak w przypadku KSeF, wymaga to wielu działań organizacyjnych wewnątrz firmy, związanych nie tylko z informatyką

To nie koniec zmian

Sporym wyzwaniem dla wielu firm może być odbywająca się równolegle inna rewolucja w biznesowych systemach informatycznych. Wielkie koncerny informatyczne dyktują bowiem swoim użytkownikom wymianę oprogramowania klasy ERP na nowe wersje. Dzieje się to zupełnie niezależnie od rewolucji w polskich systemach informatycznych związanych z rozliczaniem podatków. W praktyce nałożenie się tych zmian może być sporym wyzwaniem organizacyjnym dla wielu firm.

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych na tym się nie zakończy. Według unijnej dyrektywy zwanej VIDA, do 2030 roku e-fakturowanie ma być powszechne w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że nie tylko transakcje krajowe, ale też między przedsiębiorcami z różnych krajów członkowskich będą podlegały obowiązkowi e-fakturowania według jednolitego wzoru.

Wszystkie reformy zmierzające do cyfryzacji podatków mają wspólne cele. Z punktu widzenia administracji skarbowej zmierzają do łatwiejszego gromadzenia danych podatnikach, co w praktyce ułatwi wychwytywanie nieprawidłowości w rozliczeniach. Jednak także przedsiębiorcy mogą z tego odnosić korzyści. Przykładowo, uruchomienie KSeF może ograniczyć zjawisk zatorów płatniczych, choćby z tego względu że odbiorca faktury nie będzie mógł udawać, że faktury nie otrzymał.

Debata „Rzeczpospolitej”

O różnych wyzwaniach dla firm i fiskusa, związanych z cyfryzacją podatków będą dyskutowali eksperci podczas debaty „Rzeczpospolitej”, która odbędzie się 13 czerwca 2025 r.

Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, doradcy podatkowi, przedstawiciele firm informatycznych i podatników, którzy podatkowo-technologiczną rewolucję będą przeżywać w najbliższych miesiącach.

