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Maciej Siembieda
Mojej nowej powieści poświęciłem całe wakacje, więc na czytanie czasu nie miałem. Kiedy skończyłem, zabrałem się za „Związek Żydowskich Policjantów” Michaela Chabona. Wcześniej przeczytałem jego znakomitą powieść „Poświata” i nabrałem apetytu na kolejne. Tą prozą można się delektować.
Mam kilka filmów, które się dla mnie nie starzeją. Fundamentalnym zestawem są „Skazani na Shawshank”, „Dawno temu w Ameryce” i „Ojciec chrzestny”. „Skazani...” to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. Do tego dodałbym „Dunkierkę” Christophera Nolana. Z polskiego kina bardzo lubię „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Pamiętnik znaleziony w Saragossie”.
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