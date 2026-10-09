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Gość „Plusa Minusa” poleca. Maciej Siembieda: Muzycznie blisko mi do Młynarskiego

Obejrzałem serialową „Lalkę” i nie podzielam opinii krytycznych. Wydaje mi się, że jest to bardzo współczesne spojrzenie na to, jak opowiadać historię dzisiejszemu widzowi.

Publikacja: 09.10.2026 19:03

Maciej Siembieda

Maciej Siembieda

Foto: Renata Dąbrowska/ mat. pras

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Maciej Siembieda

Mojej nowej powieści poświęciłem całe wakacje, więc na czytanie czasu nie miałem. Kiedy skończyłem, zabrałem się za „Związek Żydowskich Policjantów” Michaela Chabona. Wcześniej przeczytałem jego znakomitą powieść „Poświata” i nabrałem apetytu na kolejne. Tą prozą można się delektować.

Mam kilka filmów, które się dla mnie nie starzeją. Fundamentalnym zestawem są „Skazani na Shawshank”, „Dawno temu w Ameryce” i „Ojciec chrzestny”. „Skazani...” to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. Do tego dodałbym „Dunkierkę” Christophera Nolana. Z polskiego kina bardzo lubię „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Pamiętnik znaleziony w Saragossie”.

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