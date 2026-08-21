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Tomasz Terlikowski o Maryi pod Toruniem: Jeszcze gorsza sytuacja niż w Świebodzinie

Najwyższa w Europie figura Matki Bożej stanęła w Polsce. Roman Karkosik i jego żona zbudowali wotum wdzięczności za uratowanie życia, a przy okazji wywołali ogromną debatę.

Publikacja: 21.08.2026 10:25

Uroczystość poświęcenia Monumentu Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie w Święto Wniebowz

Uroczystość poświęcenia Monumentu Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie w Święto Wniebowzięcia Matki Boskiej. Pomysłodawcą i fundatorem budowy liczącego 55 metrów wysokości pomnika jest przedsiębiorca Roman Karkosik wraz z żoną Grażyną, a autorem projektu rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski.

Foto: PAP/Agnieszka Bielecka

Tomasz Terlikowski

Zacznę od kilku zastrzeżeń. Nie widzę nic złego ani skandalicznego w fakcie, że ktoś za swoje pieniądze, na swoim terenie i według swojego gustu zbudował sakralny pomnik. Jego kasa, jego pobożność i jego gust. Czy mógł te środki przeznaczyć na coś innego? Jasne, że mógł, ale to jego pieniądze i on zdecydował tak, a nie inaczej, a inne środki (to także wiadomo) przeznaczał na cele charytatywne. Tego rodzaju donacje były zresztą i są czymś absolutnie standardowym w historii Kościoła i narodów. Ludzie budowali kościoły, stawiali figury, by wyrazić wdzięczność Bogu. I tym razem tak jest.

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