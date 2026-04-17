„Ostatnia sesja w Paryżu”: Zabójcza terapia

Lilian Steiner (Jodie Foster) jest amerykańską psychiatrką mieszkającą i pracującą w stolicy Francji. Gdy dowiaduje się o samobójczej śmierci Pauli (pokazywana w retrospekcjach Virginie Efira), swej wieloletniej pacjentki, lekarka nie kryje zaskoczenia. Nic bowiem nie wskazywało na to, że kobieta może odebrać sobie życie. Kiedy szok mija, doktor Steiner zaczyna podejrzewać, że Paula została zabita. Przez kogo? Przez córkę Valérie (Luàna Bajrami)? A może przez męża Simona (Mathieu Amalric)? Wszak na jaw wychodzą informacje o jakimś spadku. Po wizycie u hipnoterapeutki Lilian zwraca się z prośbą o pomoc do byłego partnera imieniem Gabriel (Daniel Auteuil). Oboje rozpoczynają śledztwo na własną rękę.