O piłkarskich emocjach napisać można wiele. Niezależnie od sukcesów (a także ostatnich porażek…) piłka nożna to nasz sport narodowy. O tym, kto i jak piłkę kopie, dyskutuje się wszędzie i przy każdej okazji. Cóż, nie jesteśmy w tym odosobnieni. Państw, które nad piłkę nożną przekładają inne sporty, nie ma wielu, a i zawsze budzą one zdziwienie i niedowierzanie u pozostałych. Nie ma się zatem co dziwić, że piłkarską tematykę nieraz starano się zgrabnie ująć w grze planszowej. Zadanie okazywało się jednak niełatwe i kończyło się albo zbyt prostą (lub zbyt skomplikowaną) rozgrywką, albo na pierwszy plan wysuwało się zarządzanie drużyną (jak w słynnym „Eleven”) zamiast samego kopania piłki. Szybkiej, taktycznej gry o piłce nożnej trzeba było ze świecą szukać… aż do teraz.