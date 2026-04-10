Huysmans ponoć powiedział, że każdy acedyk i radykalny melancholik prędzej czy później musi stanąć przed wyborem między lufą rewolweru a krzyżem. Ten francuski pisarz wybrał ostatecznie to drugie, natomiast zanim wkroczył na duchową drogę wykwintnego katolicyzmu z surową ascezą i pięknem liturgii zdążył napisać jeszcze kilka znakomitych powieści. „Tam, w dole” jest jedną z nich i choć powstała już po słynnym „Na wspak”, wzorcem z Sèvres tak zwanej literatury dekadenckiej, niewiele jej do niej brakuje. Huysmans to wybitny stylista, a polski czytelnik dzięki kongenialnemu przekładowi Ryszarda Engelkinga może doświadczyć, do czego zdolny był ten francuski pisarz.